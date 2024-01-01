Deprem nehir suyunu sağa sola böyle salladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Deprem nehir suyunu sağa sola böyle salladı
Japonya’da meydana gelen 7.6 ve 6.3 büyüklüğündeki depremler sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde nehir sularının sağa sola sallandığı görüldü.

Japonya yeni yılın ilk günü üst üste 2 depremle sallandı. 4 dakika arayla meydana gelen 7.6 ve 6.3 büyüklüğündeki 2 deprem sonrası ülkede tsunami alarmı verildi. Yapılan uyarıda 3 ve 5 metre büyüklüğünde dalgaların gelebileceği vurgulandı.

NEHİR SUYU İLERİ GERİ SALLANDI

Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sırasında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Bir köprü üzerinde çekilen görüntüde nehir suyunun sağa sola sallandığı görüldü. Nehirdeki şiddetli sallantı depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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“YÜKSEK YERLERE ÇIKIN” UYARISI GELDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı; Ishikawa, Niigata ve Toyama kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. Japonya kamu yayıncısı NHK ise Ishikawa'daki Wajima kentinin kıyılarına 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların ulaştığını aktardı. NHK, Noto bölgesi için "Tüm sakinlerin acilen yüksek yerlere tahliye edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

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