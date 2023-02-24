24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı uyarıları sıraladı. Deprem sonrası enfeksiyonlar çıkışı

Uzmanı uyarıları sıraladı. Deprem sonrası enfeksiyonlar çıkışı

Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, “deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:11
Takip Et

Deprem sonrası enfeksiyonlar çıkışı

Uzmanı uyarıları sıraladı. Deprem sonrası enfeksiyonlar çıkışı
+
Aa
-

Habertürk’ün haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, ülkemizde diğer afetlere nispeten daha sık görülen ve en çok hayat kaybına neden olan afetin deprem olduğunu aktararak uyarılarda bulundu.

Afetler neden olduğu ölüm, sakatlık ve maddi kayıpların yanı sıra kişilerin fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarının da bozulmasına yol açabileceği ortaya çıktı.

“MASKE KULLANIMI ÖNEMLİDİR”

Dr. Öztürk, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en önemli yolunun el hijyenine dikkat etmekten ve maske takmaktan geçtiğinin altını çizdi.

Dr. Öztürk şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde gerek ortamların yaygın tozundan gerekse başka hastaların kontamine solunum yollarıyla maruziyeti engellemesi açısından maske kullanımı önemlidir. Ayrıca kalabalık ve kapalı alanda yaşayan insanlardan solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan (öksürük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, burun akıntısı gibi) kişilerin izolasyonu faydalı olacaktır. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, elleri sıkça yıkamak, kişisel hijyen malzemelerinin ortaklaşa kullanılmaması, kalabalık ortamda bulunulması zorunlu ise maske kullanımı faydalı olacaktır.”

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ NEDENLERİ

Afet sonrası sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle kronik hastalıkları olan insanlarda sağlık sorunları meydana gelebileceğini belirten Dr. Öztürk şu sözleri söyledi:

“Deprem sonrası özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sıklıkla rastlanır. Bunların nedenleri arasında göçük altında kalan depremzedelerin sanitasyon eksikleri, temiz su koşullarına ulaşılamama, sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk ve soğuk maruziyeti, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda deprem sonrası fiziksel ve psikolojik streste bağışıklık sisteminin değişik derecelerde etkilenmesine ve fırsatçı bazı enfeksiyonların görülmesine neden olabilir”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
2
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
7
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti
﻿Öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti
﻿Öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti
﻿Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ne demek?
﻿Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ne demek?
﻿Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ne demek?
﻿İSKİ'den vatandaşlara önemli uyarı
﻿İSKİ'den vatandaşlara önemli uyarı
﻿İSKİ'den vatandaşlara önemli uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.