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Vahide Perçin'e sahte hesap şoku. "Lütfen itibar etmeyiniz"

Oyuncu Vahide Perçin tıpkı Oktay Kaynarca gibi adına açılan ve depremzedeler için yardım toplayan adresle ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:43
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"Lütfen itibar etmeyiniz" Vahide Perçin'e sahte hesap şoku

Vahide Perçin'e sahte hesap şoku. ''Lütfen itibar etmeyiniz''
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Vahide Perçin adına açılan sahne twitter hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrendi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü oyuncu hemen yasal haklarını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

 

Perçin’in başkanlığını yaptığı Oyuncular Sendikası da yaptığı açıklamada sahte hesaptan gelen mesajların dikkate alınmamasını konusunda bilgilendirme yaptı.

İşte o açıklama:

“Kamuoyuna!… Sendikamızın Genel Başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin’in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. @vahide_percin twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet’lere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır.”

Benzer bir olayı geçen günlerde Oktay Kaynarca da yaşamıştı. Kaynarca adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım toplanmaya başlaması üzerine ünlü aktör açıklama yapmıştı.

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