Hadise depremzedeler için Belçika'da harekete geçti. Hollanda'da bağış toplamıştı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki depremin ardından Hadise, depremzedeler için harekete geçmişti. Hollanda'da başlatılan kampanyaya destek veren ünlü şarkıcı, radyo kanalında şunları söylemişti:

"Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor. Yoğun bir gün. Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli. Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli. Daha sonra İstanbul'a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım."

LİSTEDE HADİSE DE VAR

Öte yandan basında yer alan haberlere göre Birdy'nin People Help the People isimli şarkısını yeniden yorumlayacak Belçikalı şarkıcılar arasında Hadise de yer alacak. 2 Mart tarihinde dijital platformlarda yayımlanacak olan şarkıdan elde edilecek gelir ise depremzedelere bağışlanacak.

Deprem sonrasında yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaşan Hadise, şunları söyledi:

“Ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler... Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar... Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler... Dayanması çok zor.”

