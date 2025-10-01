Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir adres vererek uyardı! 'Deprem fırtınası bekliyoruz'

Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir il depremle sallanıyor. Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ve Kütahya Simav’da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremler İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedilmiş, vatandaşlar panik olmuştu.

"DEPREM FIRTINASI BEKLİYORUZ"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den, korkutan son depremlerle ilgili, “Fay zonunda jeolojik açıdan ölü olarak nitelendirdiğimiz birçok fay vardı. Son depremlerle birlikte bu faylar yeniden aktif hale geldi ve deprem üretmeye başladı. Birkaç ay sürecek deprem fırtınası bekliyoruz” açıklaması geldi.

"AYNI ZON ÜZERİNDE BÜYÜK DEPREMLERİN TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Değerlendirmelerinde, Simav Fay Zonu’nun yaklaşık 200 kilometre uzunluğa sahip olduğuna dikkat çeken Sözbilir, 1970’te 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini hatırlattı. Aynı zon üzerinde büyük depremlerin tekrar etme olasılığının yüksek olduğunun altını çizdi. 10 Ağustos’ta yaşanan Sındırgı depreminin ardından 12 bin artçı kaydedildiğini belirten Sözbilir "Son olarak Simav’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, bu bölgede de 500’ü aşkın artçı yaşanıyor” diye konuştu.

'4 İLA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE...'

Son depremlerin, fay zonundaki ölü fayları yeniden harekete geçirdiğini vurgulayan Sözbilir, "Büyük depremler beklemiyoruz ancak Sındırgı ve Simav’da birkaç ay sürebilecek, 4 ila 4.5 büyüklüğünde artçıların yaşandığı bir deprem fırtınası öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda uyarıyor.

Cüneyt Özdemir'den Faruk Bildirici'ye yanıt! 'Zorunda mıyım?'

Nuray Babacan, AKP'lilerden aldığı bombayı açıkladı! 'Yargı paketi gelecek talimata göre şekil değiştirebilir'

HaberTürk soruşturmasında yeni gelişme! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!

Berat Albayrak sürpriz isimle görüştü! Dikkat çeken paylaşım