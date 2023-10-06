Deprem uzmanı Şükrü Ersoy Marmara için uyardı: 7'den büyük depremler bizi şaşırtmaz

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Türkiye'deki canlı fay hatları haritasını güncelledi. Yeni haritayı değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, en riskli bölgenin Marmara olduğuna dikkat çekerek “Marmara Denizi’nin içinde 7 ve 7’den büyük depremler oluşması bizi şaşırtmaz” dedi.

Cumhuriyet TV'den Beste Çelik'e konuşan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'deki fay hattı sayısının arttığını belirtti. Ersoy'un açıklamaları şöyle:

“FAY HATTI SAYISI 500’ÜN ÜZERİNE ÇIKTI”

“Türkiye deprem diri fay haritasında 1992’ye kadar biz 150 tane fayın olduğunu biliyoruz. Yani 5.5’ten büyük deprem oluşturabilecek fay sayısı 150 idi, bu günümüzde 500’ün üzerinde. 6 Şubat depremlerinden sonra bu sayının 500’ün üzerinde olabileceği fikrine kapıldık.

6 Şubat depreminden sonra Türkiye’deki bütün fay zonları huzursuz oldu ve hiç beklenmedik yerlerde deprem haberleri gelmeye başladı. Bu depremlerin yerine baktığımızda altında bir fay görünmüyordu. MTA da saha çalışmaları ile bunları güncelledi.”

“EN RİSKLİ YERİMİZ MARMARA BÖLGESİ”

En yıkıcı bölgenin Marmara olduğunu belirten Ersoy, “Türkiye bir deprem ülkesi ve depremden etkilenmeyecek herhangi bir yerleşim alanımız yok ancak kayıplara bakacak olursak en riskli yerimiz Marmara Bölgesi, can ve mal kayıplarında ciddi bir yıkım olabilir.

“7 VE 7 ÜSTÜ DEPREM BİZİ ŞAŞIRTMAZ”

Tarihsel sürece baktığımızda Marmara Bölgesi’nde büyük depremler var ve deprem tekrarlanma aralığının bu bölgede 250 yıl olduğunu düşünüyoruz ve bu sürecin dolduğunu biliyoruz. Şu anda Marmara Denizi’nin içinde 7 ve 7’den büyük depremler oluşması bizi şaşırtmaz, çünkü gerilim oldukça yüksek.

Bu deprem şimdi de olabilir, 10 yılda da olabilir ama 100 yıl beklemeyecektir. Bu nedenle MTA’nın sürdürmekte olduğu diri fay haritalarının Türkiye için yenilenme çabalarını desteklemek gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“HATAY’DA UZUN SÜRE ŞİDDETLİ DEPREM OLUŞMAYACAK”

Ersoy, 4 Ekim’de Hatay’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, “6 Şubat depremleri Hatay’ın içinden boydan boya geçen fayda meydana gelmişti ama daha sonra bu Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ’a doğru 350 km boyunca devam etti. Bu fay uzun süre bir daha deprem oluşturmayacak. Komşu alanlardaysa bazı depremlerin olması muhtemel.

Suriye sınırları içinde ölü deniz fayında, Akdeniz’in içerisindeki bazı fay zonlarında, İskenderun Körfezi’nde ya da Adana’nın kuzeyinde sürekli artçılar oluyor. Orada da 6’nın üzerinde deprem oluşturabilir fay zonları var. Bizim her gün deprem olacakmış gibi hazır beklememiz gerekiyor” uyarısında bulundu.