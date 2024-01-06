Deprem yerlerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy Bolu depreminin nereyi tetikleyeceğini açıkladı. Dün gece Bolu'da deprem oldu

Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Bolu merkez olan deprem, yerin 7,31 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dün gece Bolu’da meydana gelen 4.2’lik deprem sonrası Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, tehlikeli yerleri işaret etti.

"STRESİN YÜKLENDİĞİ YERLER SUNNİCE DAĞI VE GEMLİK"

Üşümezoy, "Şu andaki stresin yüklendiği bölge Bolu kuzeyi Sunnice Dağı’dır. Batıda ise Gemlik Körfezidir. 17 Ağustos ve 12 Kasım’da stres yüklenen yerlerdir buralar." dedi.

Öte yandan Üşümezsoy, Adalar fayının artık bitmiş ve ölü bir fay olduğunu ve tektonik ömrünü tamamladığını ifade etti.

ÜŞÜMEZSOY'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Gölyaka’da olan ve Çiğilce’ye kadar giden fay hattındaki kırılma, 1999 depreminde Akyazı ile Düzce fayı arasındaki bir köprü olan Karadere fayı enerji aktarmıştı. Bunun da Gölyaka ve Düzce’yi etkileyen deprem olmuştu. Bu fayın devamında sürekli ısrar ettiğimiz, Düzce’de 12 Kasım’da kırılan fayın doğu ucu bir sıçrama yaparak Sunnice Dağlarından Bolu’nun kuzeyinden hareket eden bir fay gidişi söz konusuydu. 5’lik depremlerde yaklaşık 3 km çapında alanlar fay düzlemi üzerinde, 4’lükler ise 1 kilometrelik bir alanda yayılmaktaydı. Depremler, kitlenmiş ve hareket edemeyen fayın çevresindeki alanlardaki yırtılmayla başlar ve sürekli fay hattını çevresindeki alana yayılır.

Yine bundan 5-6 ay önce olan depremde Bolu Belediye Başkanı da bu konu üzerine açıklamalar yaptı. Depremin olduğu noktayla, dün olan deprem aynı fay sistemi üzerinde oluşan bir yapıdır.

Bu fay sistemi, 17 Ağustos ve onu takip eden köprü bir fayla Düzce fayına eklenen deprem, 12 Kasım’da Düzce’nin kırılmasıyla stresini aktarmıştı. Diğer tarafta bu fayın, batı devamı ise Yalova-Çınarcık kıyı düzlüğünde devamına bir faydır. 17 Ağustos’ta da bu fay Teşvikiye’ye kadar kırılan kesimdir. Buradan Karadere fayına benzeyen Teşvikiye, Bozburun, Esenköy fayı da stres aktararak Gemlik Körfezi, Mudanya ve Bandırma fay hattına doğru stres yüklemiştir.

99 depreminden beri söylediğimiz, Düzce’ye doğru giden bir kol var. Öbür kolda Gemlik Körfezi ve Mudanya’ya giden bir koldur. Düzce’deki fay 12 Kasım’da kırılmıştır ve onun da doğruya doğru stres aktardığı kesim Sunnice Dağları'dır. Diğer taraftan Yalova-Çınarcık tarafındaki fayın batıya doğru devamı ise İmralı güneyinde Mudanya - Zeytinbağı önünde uzanan doğu-batı girişli faya stres aktarmaktadır.

Son olarak Gemlik Körfezi’nde olan depremler, bu konuya dikkati çekmiştir. Ancak bunun simetrik uzanımını ise Sunnice Dağı'nda depremleri oluşturmaktadır.

Bu bizim dem haritamızdaki, Düzce ve Bolu çevresindeki fayları görmektedir. Kuzey Anadolu fayında Kastamonu-Tosya depreminin 1943’teki kırılması sonrası 1957’de Bolu güneyinden geçen fay hattı kırılmıştı. 1967’de Mudurnu Vadisi ve Sapanca’ya giden kısım kırılmıştı. 99’da ise Karadere ve Düzce fayının kırıldığı görmekteyiz. Bu depremde de beyaz çizgiyle gösterdiğimiz alana doğru stres aktarılmıştır.

Şu andaki stresin yüklendiği bölge Bolu kuzeyi Sunnice Dağı’dır. Batıda ise Gemlik Körfezi'dir. 17 Ağustos ve 12 Kasım’da stres yüklenen yerlerdir buralar.

Beyaz çizgiyle gözüken yerler; 1957-67-99’da kırılan kesimlerdir. Diğer taraflar ise Yığılca’da olan stresin olduğu dönemi, Gölyaka fayının batı uçtaki dönemiyle bu dönemde Bolu düzlemiyle Elmacık Dağı arasında 12 Kasım’da kırılan fay hattının doğuya doğru uzanımın Sunnice Dağı’na doğru giden kesimidir.

Bu haritalar, Gölyaka-Düzce depreminden sonra sürekli işaret ettiğimiz ve daha sonra burada da depremlerin başladığı Sunnice Dağı’dır.

"ADALAR FAYI ÖLÜ FAYDIR"

Gerek Sunnice Dağı’ndaki gerek Mudanya Körfezi’ndeki fay hattını ikincil fay sananlar, esas fayın Adalar fay hattından gittiğini ileri sürmektedir. Adalar fayı, artık bitmiş ve ölü bir faydır. Tektonik ömrü bitmiştir."