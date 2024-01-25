Son dakika… Malatya’da peş peşe 2 deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Malatya’da peş peşe 2 deprem
Son dakika… Son dakika… Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreminden ardından 3.5 ve 3.2 büyüklüğünde 2 depremle yine sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.24 ve 17.03 sıralarında 3.5 ve 3.3 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

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Üçgöze mevkiindeki depremin 1.1 ve 5.3 kilometre derinlikte meydana geldikleri bildirildi.

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Avrupa deprem bildirim sitesi Lastquake açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.04 sıralarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt açıklayarak büyüklüğünü ise 5.3, derinliği ise 6.7 km olarak açıklamıştı.

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