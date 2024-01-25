Son dakika… Malatya’da peş peşe 2 deprem

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.24 ve 17.03 sıralarında 3.5 ve 3.3 büyüklüğünde peş peşe 2 deprem meydana geldi.

Üçgöze mevkiindeki depremin 1.1 ve 5.3 kilometre derinlikte meydana geldikleri bildirildi.

Avrupa deprem bildirim sitesi Lastquake açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.04 sıralarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt açıklayarak büyüklüğünü ise 5.3, derinliği ise 6.7 km olarak açıklamıştı.