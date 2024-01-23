Şener Üşümezsoy 7'lik depremin neden Tanrı Dağları'nın yanında olduğunu açıkladı

Mehmet Akif Erdem
Şener Üşümezsoy 7'lik depremin neden Tanrı Dağları'nın yanında olduğunu açıkladı
Prof. Şener Üşümezsoy, dün gece Çin'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgenin yapısını ve depremlerin beklendiği bölgeyi açıkladı. "Himalaya kuşağında deprem olabilir" diyen Prof. Üşümezsoy, depremin neden Tanrı Dağları'nın yanında olduğunu anlattı.

Dün gece saat 21:09'da Çin'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Oluşan depremin ardından Prof. Şener Üşümezsoy, depremin Çin'de nerede gerçekleştiğini açıklayarak "Çin tarafından işgal edilen Doğu Türkistan Tarım havzası Çin ile Kırgızistan sınırında Tanrı Dağları sınırında olan bir depremdir" dedi. Bu bölgenin Tarım havzasının bulunduğunu ve kuzeyden Tanrı Dağları, güneyden ise Himalayalar ile sınırlı bir bölge olduğuna değindi.

"HİMALAYA KUŞAĞINDA DEPREMLER OLABİLİR"

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Himalayalar'ın Hindistan'ın Tibet altına doğru dalması ile oluşmuş bir yapıyı oluşturduğunu belirten Üşümezsoy, Tibet havzasının kuzeyinde çöküntü olan alanın Tarım havzasında yer aldığını ifade etti. Tarım havzasının Kuzey kenarındaki Tanrı Dağlarının Tarım havzası üzerine doğru bindirdiği kuşakta depremler olduğu aktarılırken güneyde de Hindistan'ın Tibet altına doğru dalmasıyla oluşmuş Himalaya kuşağında depremlerin söz konusu olduğunun altını çizdi.

"ISIK GÖL YILAN GİBİ KIRILMIŞTIR"

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Prof. Üşümezsoy bölgeyi şu ifadelerle tanımladı:

Tarihsel Kaşgar şehrinin kuzeyindeki hatta yer alır. Bu bölge tektonik olarak Tanrı Dağları ile Tarım havzası sınırındaki bölgede oluşmuştur. 7 büyüklüğündeki deprem ağırlıklı olarak kuzeydeki Kırgızistan bölgesinde yer alırken deprem Bişkek'te de şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Isık Göl bir yol olarak yılan gibi kırılmıştır.

"BU DEPREM BİR KILAVUZ"

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Doğu Türkistan'ı tanıma açısından bu deprem bir kılavuz oluşturmaktadır. Haritada tarım havzasının kuzeyindeki Tien Shan Dağları ve onun doğusundaki Turfan havzasını, kuzeyde ise Bişkek şehrini görülüyor. Güneydeki bölge ise Çin tarafından işgal edilerek Doğu Türkistan'a Sincan ismi verilmiştir.
Fay çözümü görüldüğü gibi ters fay olarak oluşmuştur.

"İKİ SİSTEM ARASINDA TARIM HAVZASINDA BULUNUYOR"

Tien Shan Dağları yükselerek Tarım havzası üzerine doğru yükselmiştir. Güneyde ise Tibet'in altına Himalayalar daldığı için Himalayalar boyunca bindirmeler şeklinde ters faylar oluşturmaktadır. Bu iki sistem arasında Tarım havzası yer alır.

"TİBET DÜNYANIN EN YÜKSEK PLATOSU"422197825-10160594536114473-9185820845060722683-n.jpg

Tibet, yer kabuğunun dünyanın en yüksek dağlarının olduğu kesimdir ve Hindistan kıtasının Tibet'in altına dalmasıyla Tibet dünyanın en yüksek platosu olarak yükselmektedir.

Onun kuzeyindeki alan ise tarım havzası olarak çökmektedir. Tar mağarası kuzeyinde ise Tien Shan - Tanrı Dağları ile sarılmaktadır. Alttaki şekilde de aynı yapıyı görülmektedir.

Hindistan'ın sıkıştırması ile oluşan yapı Tibet'in yükselmesini, Tanrı Dağlarının yükselmesini aralarında Tarım havzasının açılmasına sebep oluşturur.

Tibet'in yükselmesi nedeniyle Hint Okyanusundan gelen Muson rüzgarları Himalayalar'a Tibet'e çarparak Hindistan'a geri dönmüştür, Muson yağmurları. Tarım havzası son derece kurak bir bölge olarak kalmıştır.

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