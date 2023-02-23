Deprem sırasında röportajı kesip kaçmıştı. MHP milletvekili 'Kaçtım ama niye kaçtım'ı anlattı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme konuk olduğu canlı yayın programında yakalanmıştı.

MHP'ye yakın Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalanan Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda bulunduğu kapalı mekandan çıkmak için koşarak yayından ayrıldığı görülmüştü.

Kaşıkçı, kaçış görüntülerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası Hatay'daki binaların harap olmuş görüntülerini paylaşan Kaşıkçı, tweet'ine "Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin" notunu düştü.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin "dar kadro tarafından ele geçirildiğini", "kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini" ve "mobbing yaptıklarını" iddia etmişti.

Geçen yıl İnşaat Mühendisleri Odası kendisini 30 gün meslekten men edilmesiyle ilgili meclisteki açıklamasında "Bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.