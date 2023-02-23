23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Deprem sırasında röportajı kesip kaçmıştı. MHP milletvekili 'Kaçtım ama niye kaçtım'ı anlattı

Deprem sırasında röportajı kesip kaçmıştı. MHP milletvekili 'Kaçtım ama niye kaçtım'ı anlattı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, partisine yakın Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalandı. Kaşıkçı, yayını bırakıp kaçtığı görüntülerin gündem olması üzerine "Vicdanınız kurusun" diye paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:09
Takip Et

Deprem'de anında MHP milletvekili 'Vicdanınız kurusun' dedi

Deprem sırasında röportajı kesip kaçmıştı. MHP milletvekili 'Kaçtım ama niye kaçtım'ı anlattı
+
Aa
-

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme konuk olduğu canlı yayın programında yakalanmıştı.

MHP'ye yakın Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalanan Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda bulunduğu kapalı mekandan çıkmak için koşarak yayından ayrıldığı görülmüştü. 

Kaşıkçı, kaçış görüntülerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası Hatay'daki binaların harap olmuş görüntülerini paylaşan Kaşıkçı, tweet'ine "Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin" notunu düştü.   

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin "dar kadro tarafından ele geçirildiğini", "kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini" ve "mobbing yaptıklarını" iddia etmişti. 

Geçen yıl İnşaat Mühendisleri Odası kendisini 30 gün meslekten men edilmesiyle ilgili meclisteki açıklamasında "Bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
2
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
3
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
4
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
5
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
6
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.