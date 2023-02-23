Candaş Tolga Işık: Afet Bakanlığı falan filan kimi kandırıyorsunuz? O bakanlıkta bir yıl sonra ne olacağını biliyorsunuz

Türkiye’nin 10 ilinde etkili olan deprem felaketinde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da büyük yıkıma neden olan depremler sonrası yapı güvenliği ve afetle mücadele yeniden tartışma konusu oldu. Öte yandan başta deprem olmak üzere afetlerle mücadele için ‘Afet Bakanlığı’ kurulması yönünde talepler arttı.

TV 100’de yayınlanan özel yayında konuşan Candaş Tolga Işık, Afet Bakanlığı’nın kurulsa bile bir çözüm olmayacağının altını çizdi. Işık, "Afet Bakanlığı falan filan kimi kandırıyorsunuz? O bakanlıkta, bir yıl sonra ne olacağını biliyorsunuz. İnsanların bundan rahatsız olabileceği bir duruma gelmeli Türkiye” dedi. Işık Bakanlığın başına ‘Süperman’ geçse bile çare olmayacağını vurguladı.