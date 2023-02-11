Yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar depremlerde can güvenliğine dair araştırmalar yapmaya başladı. Olası bir depremde binada üst mü yoksa alt kat mı daha güvenli merak ediyor. Peki, Depremde en güvenli kat hangisi? Depremde en üst kat mı güvenlidir?

DEPREMDE EN GÜVENLİ KAT HANGİSİDİR?

Depremde en güvenli katın hangisi olabileceğini dair mantık çerçevesinde akıl yürütmüşler. Buna göre, depremde en alt katta oturmak belki de sadece deprem anında çabucak dışarıya çıkmanız açısından mantıklıdır.

Bir evi taşıyan binanın temeli ve kolonlardır. Bu sebeple temelin iyi mühendisler tarafından inşa edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca sağlam olması da önemlidir. Binanın temeli ile ilgili fikir sahibi olmak için en alt kata yani zemin katına göz atılmalıdır. Zemin katın her yerinin duvar olması önemlidir. Duvarların yıkılıp, bölünerek kullanılmamalıdır.

Özellikle son dönemde yapılan bazı projelerde kullanılan perde beton ve kolon sistemleri yeni mühendislik anlayışına göre deprem gibi önemli bir afette dayanıklılığı artırmaktadır. Eski konutlarda genelde bulunmadığı bilinmektedir ancak yeni yapılan konutlarda mutlaka perde betonların bulunup bulunmadığı öğrenilmelidir.

DEPREM ANINDA NE YAPMAK GEREK?

Hangi katta olursanız olun sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun.

Deprem anlarında en üst katta oturuyorsanız binayı terk etmeye çalışmayın. Çünkü deprem sırasında hem merdivenler hem de asansör sizin için çok daha büyük tehlikedir. Üst katlar alt katlara oranla daha çok sallanır. Paniklemeyin ve sakin olun. Kendinizi asla pencere ve balkonlardan atmayın.