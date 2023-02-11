11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

OHAL kararnamesi yayınlandı. Davalar ertelendi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:54
Takip Et

OHAL kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Davalar ertelendi

OHAL kararnamesi yayınlandı. Davalar ertelendi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Depremin etkilediği 10 il için ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde OHAL kararını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.''

Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. 

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿İzmir barosundan savcılara deprem bölgesi hakkında uyarı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿18 bin nüfuslu mahallede sağlam bina kalmadı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
﻿CHP'li başkan deprem sonrası paylaşımları için gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.