Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı

Kaynak: DHA
Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı
Hatay’da yaşanan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı, oğlunu ve ailesini çok özlediğini, onların kendisini gururlandırdığını söyledi. Gözleri yaşlı anne, “Allah, kimseye böyle acı vermesin. İzzet, herkesin sevgisini kazanmıştı. Arkadaşları da bize hep destek oldu. Allah, hepsinden razı olsun” dedi.

Hatay’da büyük hasara neden olan depremde binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Antakya’nın tarihi Cebrail Mahallesi’nde oturan İzzet Nazlı ve ailesi de evlerinin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Depremden 35 saat sonra kurtarılan Nazlı ailesinin cenazeleri Antakya’da defnedildi.

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'ARKADAŞLARI BİZİ HİÇ BIRAKMADI'

İzzet Nazlı'nın DHA'daki ekip arkadaşlarına duygularını anlatan acılı anne Fatma Nazlı, "Çok büyük bir acı. Allah, kimsenin başına vermesin. Allah, herkese sabır versin. Diyecek söz yok, onları özledik. Herkes İzzet’i severdi. Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı. Arkadaşları bizi hiç bırakmadı. Allah, sizlerden razı olsun sizlerden. Onlar, bizim akrabalarımız, dostlarımız. İyi ki varsınız. Siz bizim için çok değerlisiniz. Bütün gazeteci arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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MESLEĞİNE AŞIK BİRİYDİ

Yusuf Nazlı da aradan geçen 1 yıla rağmen her şeyin dün gibi aklında olduğunu söyledi. Başsağlığı dileyen herkese teşekkür ettiğini belirten Nazlı, "Kimimiz o gece öldük, kimimiz de yaşarken öldük. Rabb'im bu acıyı kimseye yaşatmasın. Başta Demirören Haber Ajansı'ndan ağabeyim İzzet Nazlı, ailesine ve tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. İzzet'in bu kadar sevildiğini öldükten sonra daha iyi anladık. Birçok kişi mesaj attı, aradı, sordu. Hatay için emeği çok. Hayallerimiz vardı ama yarım kaldı. Mesleğine aşık biriydi. Dürüsttü, çekirdekten yetişti. Sabah gazete dağıtarak bu işe başladı. Her şey, buraya kadarmış" diye konuştu.

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