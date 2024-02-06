Depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi: Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı

Hatay’da büyük hasara neden olan depremde binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Antakya’nın tarihi Cebrail Mahallesi’nde oturan İzzet Nazlı ve ailesi de evlerinin çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Depremden 35 saat sonra kurtarılan Nazlı ailesinin cenazeleri Antakya’da defnedildi.

'ARKADAŞLARI BİZİ HİÇ BIRAKMADI'

İzzet Nazlı'nın DHA'daki ekip arkadaşlarına duygularını anlatan acılı anne Fatma Nazlı, "Çok büyük bir acı. Allah, kimsenin başına vermesin. Allah, herkese sabır versin. Diyecek söz yok, onları özledik. Herkes İzzet’i severdi. Yaşarken de öldükten sonra da bizi gururlandırdı. Arkadaşları bizi hiç bırakmadı. Allah, sizlerden razı olsun sizlerden. Onlar, bizim akrabalarımız, dostlarımız. İyi ki varsınız. Siz bizim için çok değerlisiniz. Bütün gazeteci arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

MESLEĞİNE AŞIK BİRİYDİ

Yusuf Nazlı da aradan geçen 1 yıla rağmen her şeyin dün gibi aklında olduğunu söyledi. Başsağlığı dileyen herkese teşekkür ettiğini belirten Nazlı, "Kimimiz o gece öldük, kimimiz de yaşarken öldük. Rabb'im bu acıyı kimseye yaşatmasın. Başta Demirören Haber Ajansı'ndan ağabeyim İzzet Nazlı, ailesine ve tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. İzzet'in bu kadar sevildiğini öldükten sonra daha iyi anladık. Birçok kişi mesaj attı, aradı, sordu. Hatay için emeği çok. Hayallerimiz vardı ama yarım kaldı. Mesleğine aşık biriydi. Dürüsttü, çekirdekten yetişti. Sabah gazete dağıtarak bu işe başladı. Her şey, buraya kadarmış" diye konuştu.