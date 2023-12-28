Depremde herkes can derdine düşerken umarsızca yemek yediler. Bu kadar rahatlık yok artık dedirtti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem şehir genelinde büyük panik yaratırken, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise görenleri pes dedirtti.
DEPREME ALDIRIŞ ETMEDEN YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİLER
Malatya’da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme 4 vatandaş işyerinde yemek yerken yakalandı. Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem olmasıyla birlikte masadan hızla kalkarak dışarı kaçarken, 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemek yemeye devam etmeleri işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yemek yemeye devam eden 2 arkadaşın deprem sona erdikten sonra masadan kalkarak dışarı çıktığı görülüyor. 2 arkadaşın bu vurdumduymazlığı sosyal medyanın gündemine oturdu.
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