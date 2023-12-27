Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.55’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Küçüklü mevkindeki deprem, yerin 1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, çevre illerden de hissedilirken, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadı. İlçede tedbir amaçlı okullar boşaltıldı.

AFAD DA 4.3 OLARAK DUYURDU

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir." dedi.

MALATVA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirtti. Yazıcı, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade ederek, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor." dedi.