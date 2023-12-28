Malatya'da deprem

Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da deprem
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre Malatya'da deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak açıklandı.

Depremin tam saati 12:28 olurken, derinliği ise 17.3 kilometre olarak açıklandı.

Çevre ilçe ve illerde de depremin hissedildiği belirtildi.

u-001.png

deprem.jpg

DÜN DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Dün de Malatya'da deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi deprem merkez üssünü ilk olarak Kastamonu’nun Tosya ilçesi ve civarı olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Deprem Araştırma Merkezi de depremin merkez üssünü Kastamonu büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıklamıştı.

yyy.png

Son Haberler
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş! Gündem
Türbülans Çiğdem meğer dışarıda gezip, CAFA CHİP adlı bir şirket bile kurmuş!
Zonguldak’ta feci kaza Gündem
Zonguldak’ta feci kaza
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı Gündem
Kaçak göçmen organizatörlerine operasyon. 15 organizatör tutuklandı
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü Dünya
10 yıl önce kaybolmuştu. Youtube için drone uçuran adam tüm gizemi çözdü
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı