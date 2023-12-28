AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre Malatya'da deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Yeşilyurt olarak açıklandı.

Depremin tam saati 12:28 olurken, derinliği ise 17.3 kilometre olarak açıklandı.

Çevre ilçe ve illerde de depremin hissedildiği belirtildi.

DÜN DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Dün de Malatya'da deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi deprem merkez üssünü ilk olarak Kastamonu’nun Tosya ilçesi ve civarı olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Deprem Araştırma Merkezi de depremin merkez üssünü Kastamonu büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıklamıştı.