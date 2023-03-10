10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteli kız depremden 913 kilometre kaçtı başka depremde öldü

Üniversiteli kız depremden 913 kilometre kaçtı başka depremde öldü

Düzce'de 2022 yılında 6.0 büyüklüğündeki depremden kaçarak memleketi Hatay'a yerleşen üniversite öğrencisi Dilara Şen, Kahramanmaraş'taki depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Rektör olayı anlatırken duygu patlaması yaşadı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 17:16
Takip Et

Depremden 913 kilometre kaçtı başka depremde öldü

Üniversiteli kız depremden 913 kilometre kaçtı başka depremde öldü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen, 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden korktuğu için memleketi Hatay'a gitti.

Dilara Şen'in Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 

REKTÖRDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, genç yaşta depremde yaşamını yitiren Dilara Şen'in hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Rektör Alişarlı, "2 bin 600’e yakın öğrencinin 2 bin 500’üne bizzat ulaşıldı. Benim de irtibat kurduğum öğrenciler oldu. Dilara Şen'den haber alabilmek için ablasıyla irtibata geçtim. Nasıl anlatayım bilmiyorum burada yaşadığımız deprem neticesinde bir öğrencimiz ayrılmıştı" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı "Öğrencimizin kendisi ve ailesi vefat etmişti sadece ablası kurtulmuştu. Bize şöyle demişti ‘Kardeşim oradan depremden kaçmıştı’. O akşam deprem oldu diye buradan ayrılan birçok öğrencimiz vardı Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı. Hayat böyle bir şey. İnsanın yazgısında varsa kaçmak, kurtulmak zor oluyor. Allah böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿ABD'de istihdam beklentileri aştı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
﻿Cezaevi deprem riski nedeniyle boşaltıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.