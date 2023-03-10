Üniversiteli kız depremden 913 kilometre kaçtı başka depremde öldü

İHA'nın haberine göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Dilara Şen, 23 Kasım 2022 tarihinde Düzce’de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden korktuğu için memleketi Hatay'a gitti.

Dilara Şen'in Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

REKTÖRDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, genç yaşta depremde yaşamını yitiren Dilara Şen'in hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Rektör Alişarlı, "2 bin 600’e yakın öğrencinin 2 bin 500’üne bizzat ulaşıldı. Benim de irtibat kurduğum öğrenciler oldu. Dilara Şen'den haber alabilmek için ablasıyla irtibata geçtim. Nasıl anlatayım bilmiyorum burada yaşadığımız deprem neticesinde bir öğrencimiz ayrılmıştı" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı "Öğrencimizin kendisi ve ailesi vefat etmişti sadece ablası kurtulmuştu. Bize şöyle demişti ‘Kardeşim oradan depremden kaçmıştı’. O akşam deprem oldu diye buradan ayrılan birçok öğrencimiz vardı Maalesef buradaki depremden kaçtı ama oradaki depremden kurtulamadı. Hayat böyle bir şey. İnsanın yazgısında varsa kaçmak, kurtulmak zor oluyor. Allah böyle bir afet yaşatmasın" dedi.