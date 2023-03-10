Depremzedelere gülen Adıyaman Valisi istifa etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, istifa ettiğini duyurdu. Çuhadar istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

“Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım” diyen Çuhadar, “06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.



DEPREMZEDELERE GÜLEREK KARŞILIK VERMİŞTİ

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın, “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede” diye slogan atan depremzedelere gülerek karşılık vermiş, Çuhadar’nın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar da “Neye gülüyorsun sen” sözleriyle tepki gösterdi.

Vali Çuhadar’ın o anları sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler büyük tepkiye neden oldu.