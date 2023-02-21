Elazığspor ligden çekilmeye hazırlanıyor. TFF'ye başvuru yapıldı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası 9 takım ligden çekilmişti. Bu sayının 10'a çıkması bekleniyor.

Elazığspor, 3. Lig'den çekilmeye hazırlanıyor.

BAŞVURUYU TFF'YE İLETTİ

Ajansspor'un haberine göre; Elazığspor yetkilileri resmi başvurusunu TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer; depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.