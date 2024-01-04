Depremden sonra balık tutup yiyen adam komalık oldu

İskenderun'da denizden çıkan balon balığı yiyerek zehirlenen 7 kişilik ailenin üyelerinden biri olan yazılım mühendisi Gökyüzü Göktürk, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Göktürk, balığı pişiren kayınvalidesinin balığı kendilerine göstermediğini, taze olduğu için zehirli olabileceğini düşünmediklerini söyledi.

Göktürk, "Balığı yedikten sonra ailemizin hepsinde ağızda ve dilde şişme, el ve ayaklarda uyuşma, kusma gibi belirtiler başladı. İnternette araştırınca balon balığı yediğimizi fark ettik" dedi.

2 Ocak günü Numune Mahallesi'nde yaşayan motor tamircisi Müfit Arslan, balık tutma hobisini sürdürürken denizden balon balığı yakaladı.

Balığı eve getiren Arslan, eşi Semire, gelinleri Yasenya Arslan ve Dilan Göktürk, damadı Gökyüzü Göktürk , torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk ile birlikte yedi. Ancak yemekten kısa bir süre sonra aile bireyleri zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile, buradan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Müfit Arslan'ın durumu ağır olduğu için entübe edildi. Diğer aile fertlerinin tedavisi ise devam etti.

AĞIZ VE DİLDE ŞİŞME, EL VE AYAKLARDA UYUŞMA YAŞADIK

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremden sonra kayınpederinin sık sık balık tutarak stres attığını belirten Gökyüzü Göktürk, 4 yıl boyunca hiç böyle bir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Balığın çok lezzetli olduğunu ancak zehirli olduğunu bilmediklerini dile getiren Göktürk, şunları söyledi:

"Kayınpederim balık tutmayı çok seviyor. O gün de büyük bir balık yakaladığını söyleyip bizi akşam yemeğine çağırdı. Kayınvalidem balığı temizleyip doğrayıp pişirdi. Biz balığı görmeden yedik. Yemekten yarım saat sonra eşimde ağızda ve dilde uyuşma başladı. Sonra kayınvalidem ve gelinlerimde de aynı şeyler oldu. Ellerinde ve ayaklarında his kaybı oldu. Balık taze olduğu için zehirli olabileceğini akıl etmedik."

İNTERNETTEN ARAŞTIRINCA BALON BALIĞI OLDUĞUNU ANLADIK

Belirtilerin ortaya çıkmasıyla internette zehirli balık türlerine baktıklarını anlatan Göktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternette zehirli balık türlerine baktığımızda balon balığı ile karşılaştık. Kayınpederime fotoğrafını gösterdiğimizde doğru olduğunu söyledi ve hemen hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Evden çıkmadan kayınpederim kusmaya başladı. Boğazı ve dili şişti, ellerini ve ayaklarını hissetmedi. İskenderun Devlet Hastanesi'nden sonra Adana'ya ambulanslarla geldik. Kayınpederim yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ben de balığı yedim ama bana bir şey olmadı. Ben çok az yemiştim. Balığın tadı çok güzeldi. Hayatımda böyle bir balık yemedim ama zehirliymiş işte. Hastaneye zamanında yetiştiğimize şükrediyoruz. Yoksa çok daha kötü olabilirdi. Bu balık dünyanın en zehirli balığıymış. Kimse tanımadığı ve görmediği bir balığı yemesin. Kayınpederim de böyle bir şey yaşanmasını istemezdi, inşallah en kısa zamanda iyileşir."

5 KİŞİ DAHA TABURCU OLDU

İskenderun'da balon balığı yiyerek zehirlenen 7 kişilik aileden yazılım mühendisi Gökyüzü Göktürk'ün ardından tedavileri biten Semire Arslan, gelini Yasenya Arslan, kızı Dilan Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk de hastaneden çıktı. Durumu ağır olan Müfit Arslan ise entübeden çıkarılarak dahiliye yoğun bakıma alındı.