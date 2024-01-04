İstanbul'da yoğun bakımlarda yer kalmadı. Koronavirüs geri mi dönüyor?

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımlardaki doluluk alarm veriyor. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" ifadeleri kullanıldı.

TTB'DEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ACİL ÇAĞRI YAPILDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de ayrıca, solunum yolu hastalıklarına bağlı ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine Sağlık Bakanlığı'na resmi yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde başta maske kullanımı olmak üzere gereken tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Kış aylarında özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların hızla artabileceği uyarısına değinilen TTB'nin yazısında şu beyanlar yer aldı:

"CİDDİ BİR SALGINLA BAŞ BAŞAYIZ"

“Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), COVID-19 (JN.1 varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız.

Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir. Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır."

MASKE TAKMA DÖNEMİ GERİ GELDİ

Covid-19 pandemisinde hastalanma ve ölümlerin en fazla yaşandığı meslek gruplarından biri olan sağlık çalışanlarının korunmasının öneminin altını çizen yazıda; tüm sağlık birimlerinde maske, havalandırma, fiziksel mesafe ve benzeri önlemlerin alınmasının hayat kurtarıcı olacağı vurgulandı.

Yazıda ayrıca, il sağlık müdürlüklerine bildiri gönderilerek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde önlemlerin uygulanması, maske kullanımının teşviki ve toplumun bilgilendirilmesi talep edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜSTÜNDEKİ YÜKÜN KALDIRILMASI İSTENDİ

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamaları, İstanbul'da Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler yüzünden sağlık sisteminin tekrar ciddi bir baskı altına girdiğini ortaya koyuyor. Yoğun bakımlarda yer kalmaması ve acil servislerde olağandışı yoğunluklar yaşanması, salgının kontrol altına alınamadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu meselede gerekli önlemleri hayata geçirerek salgının yayılmasını kontrol altına alması ve sağlık sisteminin yükünü azaltması gerektiği çıkarımı yapılıyor.