Yılan ısırması ve zehirlenmelere birebir iyi gelen şifa deposu ot ortaya çıktı

Yılan ısırması zehirlenmelere birebir iyi gelen şifa deposu sığır dili otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılan ısırması ve zehirlenmelere birebir iyi gelen şifa deposu ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yılan ısırması zehirlenmelere birebir iyi gelen şifa deposu sığır dili otu dikkat çekti.

Sığır dili otuyla ilgili detaylar…

SIĞIR DİLİ OTU NEDİR?

Gövde dik ve sert olup, boyu 60 cm civarında; yaprakları ise eliptik ve üzeri tüylüdür; menekşe renkli çiçekleri vardır.

SIĞIR DİLİ OTU FAYDALARI

-Şifalı bir bitki olarak bilinir; kimyasal yabani ot ilaçlarıyla mevcudu bir hayli gerilemiştir

-Kökü yılan ısırmalarına karşı dövülerek haricen ısırılan bölgeye uygulanır.

- Ayak şişkinliklerini gidermek için yaprakları suda dövüldükten sonra haricen şişlik olan bölgeye uygulanır.

- Kökleri haricen yara iyileştirici olarak bilinir.

- Kökün kabuğu buğday ile birlikte öğütülür, iltihaplı yaralara sürülür ve yeni sünnet olmuş çocukların yaralarına sürülür.

- Yılan ısırması, yabani bir hayvanın neden olduğu zehirlenme veya yenilen yabani bir bitkiden dolayı bir zehirlenme olursa, yapraklar yaş iken yenir.

- Ciltteki çatlaklarda, egzamada kökleri tuz ile ezilir, sarılır.

- Temre hastalığında da kullanılır.

SIĞIR DİLİ OTU KULLANIMI NASILDIR?

Taze yapraklarıyla işlem yapıldığında ise yapraklar sıkılır, kilermeni ile karıştırılır ve içilirse hafakanları giderir. Aynı zamanda konuşamama rahatsızlıklarına da bir çözümdür.

Çocukların ağız içi iltihaplanması için kullanılan bu ot, sığırdili otunun yakılması ve elde edilen külü kullanmakla meşhur bir konumda yerini almıştır.

Bronşit ve nezle gibi hastalıklar için: 1 lt suya sığırdili otu atılır ve yarım saat boyunca gözlenir.

Günde iki kere içmek yaşamınızı kolaylaştıracaktır.

Değişik cilt çatlakları ve siğil gibi oluşan vücut rahatsızlıklarına sürülür ve bekletilir. İdrar söktürme gibi rahatsızlıklar için: bir su bardağı kaynamış suya 4-5 gram atılıp demlenmeye bırakılır.

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