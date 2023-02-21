Hatay Kırıkhan enkazından çıkan Alperen Yılmaz futbolla hayata tutundu

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, depremzedelerin yaşadıkları yüreklere dokunmaya devam ediyor. Maalesef uzuvlarından birini kaybederek enkaz altından çıkan genç vatandaşlarımızdan bazıları hayatlarına Ampute takımlarına katılıp, spor yaparak devam etmek istiyor. Depremzedelerin bu çağrılarına Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, sessiz kalmadı ve sporcu olmak isteyen depremzedelerle bizzat görüştü. Osman Çakmak, bu görüşmelerde yaşadıklarını Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'e anlattı.

Çakmak'ın görüştüğü isimlerden biri 20 yaşındaki Alperen Yılmaz... Hatay Kırıkhan'da depreme yakalanan Yılmaz, tüm ailesini kaybetti. 72 saat sonra sol kolu kesilerek enkaz altından çıkarılan Alper Yılmaz, Bolu'da tedavi altına alındı. Kendisini ziyaret eden Vali'ye "Ampute takımında sporcu olabilir miyim?" sorusunu sordu. Alperen'in bu isteğinden haberdar olan Osman Çakmak, genç Alperen'le bizzat görüştü. Çakmak, ikili arasında yaşanan sohbeti ise şöyle anlattı:

"Kendisi ile iki kere görüştük. Kardeşimizin böyle bir isteği var, Allah nasip ederse yerine getireceğiz. Üniversite hayatına da Kayseri'de devam etme durumu var. İkisine birlikte aynı anda devam edecek. Tüm herkese bir rol model olacak. Futbolu profesyonel olarak oynamamış. Arkadaşlarımla birlikte idmanlara çıkacak. Kendisine 'Yaşın çok genç, 20 yaşındasın, inşallah uzun yıllar hem camiaya hem bize Osman abin gibi hizmet edersin' dedim. Alperen 'Bana 1 yıl müsaade edin, 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda olacağım' sözünü verdi.

İŞTE O GÖRÜŞME

Teknik Direktör Osman Çakmak'ın görüştüğü bir diğer depremzede ise 2004 doğumlu Zeynel Abidin Delice... Delice, Adıyaman amatör takımında futbol oynuyordu. Osman Çakmak, Zeynel Delice'yi bizzat hastanede ziyaret etti. Başarılı teknik adam o görüşmeyi şöyle anlattı:

"Hele gel bir Osman abi' dedi, gittim. Bizim oralarda 'Acıyorsa iyileşir' diye bir söz vardır diyerek umudunu dile getirdi. Sonra hastaneye çiğ köfte söyledik. 'Herkes yiyecek, yemezseniz ben yerim, midem bozulur' diye şakalaştı. Kendisine Milli Takım formasını hediye ettim. 'Sen bir iyileş, şu formayı al' dedim. O da 'Şimdi değil, iyileşince giyeceğim' diyerek formayı başucuna astı."

HERKESİN YAPMASI LAZIM

Kendisi de ampute olmasına rağmen depremde elini taşın altına en çok koyanlardan biriydi Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak. Onu bazen Hatay'da deprem kolilerinin yüklenmesine yardım ederken, bazen de enkaz altından yaralı çıkanları hastane odasında teskin ederken gördük. Osman Çakmak deprem sonrası yaraların sarılması için toplumun bütün kesimlerine görev düştüğünü söyledi. Akşam'a konuşan Çakmak, bu konuda herkesin elinden geleni yapması için çağrıda bulunup, şu mesajları verdi:

"Allah kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar versin, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu yarayı birlikte saracağız. Gün birlik ve beraberlik olma günü. Gün empati kurma günü."