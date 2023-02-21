Kılıçdaroğlu: İki haftada çadır götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden hasarlı evlerine döndü. Halka not ediyoruz diye tehditler savuran beceriksizler

Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki 2 depremlerin ardından vatandaşlar ve belediye başkanları çadır ve yardım çağrısında bulundu.

Meydana gelen depremlerin ardından yapılan gıda, giyim, hijyen gibi yardımların ardından afet bölgesindeki çadır sıkıntısı iki haftadır çözülemedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından “Halka defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın” ifadelerini kullandı.

“ÇADIRI OLMAYAN VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEK ZORUNDA KALDI”

Hatay’da, dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Son verilere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi de yaralandı.

NTV yayınına bağlanan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da çadır sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Eryılmaz, "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor araçlarıyla. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle birlikte yıkıldı. Her taraf karanlık olduğu için enkazlarda kimse olup olmadığını teyit edemedik. İlçede şu anda herkes dışarıda" dedi.

Eryılmaz şöyle devam etti:

“Bugüne kadar hava çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor.”

BAHÇELİ: TEK TEK NOT ALIYORUZ

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında "Fırsatçılığın karanlığından istifadeyle fiyat etiketlerini kabartanlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için harekete geçenler bu milletin bir ferdi asla olamayacakları gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir." ifadelerini kullandı.