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Üç ilde daha eğitime başlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep, Osmaniye'de 1 milyon 300 bin öğrenci 13 Mart'ta eğitime başlayacak.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:21
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Depremin vurduğu 3 ilde daha eğitime başlanıyor. Adana Gaziantep Osmaniye

Üç ilde daha eğitime başlanıyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 11 ili enkaza çevirdi. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı.

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci dersbaşı yapacak.

Üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

NAKİL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı.

Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana'da yaklaşık 63 bin, Gaziantep'te 68 bin ve Osmaniye'de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme gerçekleştirildi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay da ise eğitim öğretimin 27 Mart tarihinde başlatılmasına ilişkin hazırlıklar sürüyor.

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