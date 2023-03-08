Tolgahan Sayışman deprem bölgesine okul açacak

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Oyuncu Tolgahan Sayışman, onursal başkanı olduğu Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'yle, deprem bölgesi için çalışmalarına edam ediyor.

"İLK ETAPTA 25 TIR YARDIM GÖNDERDİK"

Kısa, orta ve uzun vadede çalışmalar yaptığını söyleyen oyuncu, "Depremin ilk saatlerinden itibaren hızla karar alarak, atılacak adımları harfiyen hazırlandık. Bu anlamda çevremdeki iş insanı dostlarımın büyük destekleri oldu. İlk etapta 25 TIR'lık erzak ve suyun olduğu malzemeleri özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep İslahiye bölgelerine ulaştırdık. Buradaki kimi yardım TIR'ını AFAD'ın merkezlerine yönlendirirken, kimilerini ise gönüllülerimizin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 3 bin kişinin barınmasını sağlayacak çadır ve konteyner kentlerin kurulmasını sağladık. Antalya'da otel sahibi arkadaşlarımı arayarak, depremzedelerin hızlı bir şekilde tahliyesini gerçektirip, barınma sorunlarını giderdik" şeklinde konuştu.

"BÖLGEYE OKULLAR AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Orta vade için, şu an deprem bölgesinde olan arkadaşlarıyla tespitlerde bulunduklarını ve ihtiyaçları belirlediklerini anlatan Sayışman, "Bunlar Ramazan ayı içinde yapılacak yardımlar. Son olarak uzun vade ise, Milli Eğitim Bakanlığı'yla dirsek temasındayız. Bakanlığımızın bizi yönlendirmesi doğrultusunda, bölgeye okullar açmayı hedefliyoruz" dedi.

"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM"

Çocuklar konusundaki hassasiyetini belirten oyuncu, "Özellikle oradaki evlatlarımızın geleceğini beraber kurmalıyız. Yaşadıkları bu tramvayı atlatmaları için var gücümle çalışacağım. Hayat acısıyla tatlısıyla devam ediyor. Tek bir gayem var o da; çok çalışıp memleketimizin insanlarına ve devletimize nasıl daha faydalı bir birey olurum diye düşünmek. Bu yaşanan felaket sonrası hayattan eskisi kadar tat alamıyorum, ama bu süreci ancak birbirimize destek olup sarılarak atlatacağımızdan da gram şüphem yok" açıklamasını yaptı.



