Ankara'da 6 okul için tahliye kararı. Deprem olmasa çocuklar bu okullara devam edecekti

(AA)- 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra tüm yurtta kamu binalarının depreme dayanıklılığı hakkında çalışmalar yürütülmeye başladı.

Ankara Valiliği de okul yapılarının güvenliğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemeler sonunda 6 okulla ilgili tahliye kararı alındı.

Okulların depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

"TEMENNİMİZ YENİ BİNALARIN YAPILMASIDIR"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Depremin hemen akabinde İstanbul’da 95 okulumuz tahliye edildi. Ankara’da Ankara Valiliği bir çalışma başlattı. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 6 ilçeden 6 okulumuzun depreme dayanıklılık noktasında güvenli olmadığı tespiti yapıldı, şu anda devam ediyor.

Temennimiz bir an önce bu çalışmaların bitip dayanıklı olmayan binaların tahliye edilerek, hızlı bir şekilde çocuklarımızın sağlıklı eğitim öğretim görebileceği yeni binaların yapılmasıdır. Çünkü bir okulu tahliye ettiğiniz zaman başka okula taşıyorsunuz, ikili eğitime geçiyorsunuz, dolayısıyla bu, çocuklarımızın eğitim öğretim sürecini şu veya bu şekilde olumsuz etkiliyor" dedi.

Geylan, okulların mutlaka deprem riskini bertaraf edecek şekilde sağlıklı yapılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Felaket anlarında, afet dönemlerinde eğitim öğretimin devam edebilmesinin yolu okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir son yıllarda okullarımızın deprem riskine yönelik tetkikler yapıyor.

İhtiyaç olan binalarımızın güçlendirilmesini yapıyor. Bu konuda mesafe aldık. Deprem bölgesinde 11 ilimizde yaklaşık 20 bin okulumuz var. Yıkılan ya da ağır hasar alan toplam 95 binamız var. 20 bin civarındaki binamızın sadece 95 tanesi ağır hasar almışsa demek ki okullarımız nispeten diğer binalarımıza göre güçlendirilmiş anlamı çıkar; ama tabii buna hiç gerek kalmasın.

Gönül ister ki okullarımız da ilk yapım aşamasından itibaren depreme dayanıklılık noktasında gerekli tedbir alınsın, çocuklarımızın sağlıklı eğitim öğretim ortamını yakalayacağı bir şekilde donatılsın. Deprem kafamıza balyoz gibi indi. İnşallah bundan sonraki süreçte konutlarımız hem kamu kurumlarımız hem okullarımızı depreme dayanıklı hale getiririz."