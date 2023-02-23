﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerin ardından ise salgın hastalık riski tartışılmaya başlandı.

Deprem bölgesinde salgın hastalık riski tartışılmaya başlanmıştı. Aktarılanlara göre ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ekipleri, salgın hastalık riskine karşı depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gaita örneği alarak mobil laboratuvarda inceldiği bildirildi. Böylece şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip edilirken, oluşabilecek salgınlara anında ve yerinde müdahale edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

VATANDAŞLARDAN GAİTA ÖRNEĞİ ALINIYOR

Aktarılanlara göre ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ekipleri Hatay’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gaita örneği alarak mobil laboratuvarda inceliyor.

İleri düzey moleküler testler yaparak şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor.

Böylece oluşabilecek salgınlara anında ve yerinde müdahale edilmesi amaçlanıyor.