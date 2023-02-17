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Mehmet Ceyhan’dan deprem bölgesi için salgın uyarısı. “Aşılar yapılmalı bitlenme uyuz görülebilir”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bölgede artış gösteren hastalıklara dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:53
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Mehmet Ceyhan’dan deprem bölgesi için salgın uyarısı

Mehmet Ceyhan’dan deprem bölgesi için salgın uyarısı. “Aşılar yapılmalı bitlenme uyuz görülebilir”
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Deprem bölgesinde en büyük risklerden biri de salgın hastalıklar olduğu vurgulandı. Biriken çöpler ve enkazların geç kaldırılması bu riskin artmasına neden oldu. Öte yandan insanların çadırda ya da spor salonları gibi alanlarda toplu halde yaşamaları bu riski artırıyor.

TGRT Haber’de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bölgede artış gösteren hastalıklara dikkat çekti.

ÜST SOLUNUM HASTALIKLARINA DİKKAT 

Deprem bölgesinde pek çok hastalık riskinin arttığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları belirtti:

“Depremlerin büyük salgınlara neden olduğuna dair veri yok. Mevsim önemli. Kış aylarındaysanız solunum yolları, yaz aylarındaysanız dışkıyla bulaşan yani tifo ve kolera gibi hastalıklara neden oluyor. Salgınlar genelde dışkıyla bulaşan hastalıklar sonucunda gelişiyor. Çünkü alt yapı kırılınca çıkan atık sulardaki bu tür mikroplar içme ya da kullanma suyuna bulaşıyor. Bu da salgına neden oluyor. Şu anda solunum yolu enfeksiyonları yoğun. Yüzlerce insan çadırda ya da spor salonunda kalıyorlar. RSV, grip enfeksiyonu, Kovid-19, kızamık ve suçiçeğine karşı bakanlıkça uyarılar vardı. Bunlar artabilir. Menenjit ve zatürre gibi hastalıklar da solunum yoluyla bulaşıyor”

CESETLERİ CESTE TORBASI İLE GÖMÜLMELİ 

“Cesetlerden hastalık yayılacak, salgın çıkacak düşüncesi doğru değil” diyen Ceyhan, bu durumlarda hastalıkların canlılardan yayıldığına dikkat çekerek şu konularda uyardı:

“Ancak cesetlerin ceset torbaları ile gömülmesini öneririm. Şimdi bol miktarda kemirgenler ortaya çıkacak, sıçanlar, fareler yıkılan kanalizasyonlardan. Bir miktar ev hayvanları ve sokak hayvanları var. Bu hayvanları doyurmak lazım çünkü aç kalırlarsa ısırmalar başlayabilir, bu da kuduz gibi hastalıklara neden olabilir.”

Ceyhan, depremlerde sağlık hizmetleri açısından hazırlıklı olunması gerektiğini kaydederek “Salgın olmadan önce bir felaket öncesinde stratejik bir planı yapılmalı” dedi.

ÇOCUKLARIN EKSİK AŞILARI YAPILMALI! BİTLENME VE UYUZ GÖRÜLEBİLİR 

Bölgede yapılması gereken tüm hastalıklarla ilgili aşıların yapılması gerektiğini kaydeden Ceyhan, “Bu aşılar zaten ücretsiz. Çocuklarda ishale neden olan Rota virüsü ücretlidir, o da zaten 3 aya kadar çocuklara uygulanabiliyor. Dolayısıyla bu aşının temin edilip yapılması gerekir. Bitlenme ve uyuz gibi hastalıklar da artıyor. Doktor arkadaşlar ve öğrencilerle görüşünce bu hastalıkların arttığını söylüyorlar. Bunlarla ilgili ilaçlar hazır bulundurulmalı. Salgın büyük bir afettir. Ancak hastaneler yıkıldı. Şu anda yapılması gereken en önemli şey organizasyon. Ayrıca kalabalık alanlara girildiğinde mutlaka maske takılmalıdır. Enkazda çalışanlara da el dezenfektanı, eldiven ve maske kullanmalarını öneririz” dedi. 

KAPALI ALANLARDA MASKE TAKIN 

Çocuklar ve yaşlıların grip gibi hastalıkları daha ağır geçtiğine dikkat çeken Ceyhan, “Özellikle grip aşısı ve Covid-19 aşıları yapılmalı. Maske takılmaya teşvik edilmeli. Çocukluk çağının diğer aşıları eksikse mutlaka tamamlanmalı” ifadelerini kullandı. 

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