Depremin yıktığı Adıyaman'da AKP'den skandal seçim afişi. Erdoğan'ın helallik istediği yerde afetzedelerle dalga geçildi

Editör: Oğuz Ok



2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala partiler, seçim propagandalarını yapmaya devam ediyor.



6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde ağır hasar alan illerden biri olan Adıyaman'da depremzedelerin acısı ile dalga geçildi



AKP şehrin dört bir yanına “Dünya tersine dönse vazgeçmem” yazılı bir afiş astığı öğrenildi. Afişe sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

ERDOĞAN ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTEMİŞTİ

27 Şubat’ta MHP Genel Başkanı Bahçeli’yle Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Maalesef ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.” demişti.



AKP depremden önce defalarca imar affı çıkarmıştı, Erdoğan depremin ardından, “İmar affını affedilemez suçlar arasına alacağız.” demişti.