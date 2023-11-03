Depremlerin ardından vaad edilen 115 milyarın 30 milyarı ortada yok. ‘Türkiye Tek Yürek’ değilmiş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından TV kanallarında "felaketin yaralarını sarma" iddiasıyla başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasının üzerinden 8 ay geçmesine karşın, toplandığı iddia edilen 115 milyar 146 milyon TL'nin yalnızca 85 milyarının AFAD hesaplarına yatırıldığı ortaya çıktı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bir soru önergesi vererek, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar bağışın ne kadarının toplandığını sordu.

Bakan Yerlikaya, CHP’li Halıcı’nın önergesine verdiği yanıtta, şu ana kadar taahhüt edilen miktarın 85 milyar lirasının toplandığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halıcı, 30 milyar liranın halen yatırılmadığının bu şekilde ortaya çıktığını belirterek, “Depremde on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Şehirler yerle bir oldu. Aradan 9 ay geçti ve biz bağış beyanında bulunan kişi ve şirketlerin bazılarının bu bağışları yatırmadığını öğreniyoruz. Zaten bağışın çok büyük bölümünü kamu kurumları ve bankaları; yani gene halkın kendisi yaptı" ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞTA BULUNMAYAN KİŞİ VE FİRMALAR AÇIKLANMALI'

Halıcı, şöyle devam etti:

"Ben Bakan Yerlikaya’ya bağış yapacağını söylemesine rağmen bağışta bulunmayan kişi ve firmaları da sormuştum. Sayın Bakan bunları da açıklamalıdır. 115 milyar lira toplandığı söylenmişti ancak aradan geçen neredeyse bir yılda 30 milyar liranın yatırılmadığı ortaya çıktı. Kim bu firmalar? Bunların ne kadar vergi borçları silindi? O tarihten bu yana kaç kamu ihalesi aldılar? Bu bağışları neden yatırmadılar? Bunlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır."

Şu ana kadar 85 milyar lira toplandığını söyleyen Halıcı “Merkez Bankası 30 milyar, Ziraat Bankası 20 milyar, VakıfBank 12 milyar, Halkbank 7 milyar TL olmak üzere birçok kamu bankası ve kamu kurum ile kuruluşları bağışta bulunmuştu. Bakan Yerlikaya’nın söylediği toplanan rakam zaten kamu kurumlarından alındı, yani halktan. Bağışta bulunacağını beyan eden ancak parayı yatırmayan bu büyük holdingler hangileri? Bunlar açıklanmalıdır” dedi.