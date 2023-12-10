Deprem yardımı sözü veren babayiğitler naylon çıktı. Bakan Yerlikaya paraların nerede olduğunu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde 50 binden fazla can kaybı ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarından toplanan paralarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, Büyük depremin ardından bölgeye yardım için başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının 15 Şubat akşamı hemen hemen tüm TV kanallarından canlı olarak yayınlandığını anımsattı.

"BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI ŞEFFAF AÇIKLAMA YAPILMALI"

Yardım kampanyasıyla ilgili olarak kamuoyunda farklı söylentilerin ortaya atıldığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aşağıdaki soruların şeffaf bir şekilde bilgi paylaşılması amacıyla cevaplanması kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Toplumsal yardım kampanyalarının etkinliği ve güvenilirliği açısından verilecek cevaplar yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek açısından da oldukça kıymetlidir” ifadelerini kullardı.

115 MİLYAR LİRA TOPLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi şu sorulardan oluştu:

“Kampanya hakkında yapılan canlı yayın sonrası taahhüt edilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak belirtilmiştir. Kampanya sonrası bağış toplamıyla ilgili belirtilen taahhüt miktarına ulaşılmış mıdır?

Kampanya sürecinde söz verilen bağış miktarı toplanıp nerede değerlendirilmiştir?

11 ili kapsayan depremle ilgili kişi, şirket, kurum, kuruluş bağışları ile toplam bugüne kadar ne kadar tutar yardım toplanmıştır? Tutarlar tek elde mi, (AFAD) yoksa birden çok hesapta mı toplanmaktadır? Dağılım nasıl sağlanmaktadır?

Kampanya boyunca taahhütte bulunan ancak bağış yapmayan kişi veya kuruluşların tespiti yapılmış mıdır? Eğer tespit edildiyse, bu kişi veya kuruluşlar hakkında neden ödeme yapmadıklarına ilişkin açıklama yapılacak mıdır?

Kampanya sürecinde elde edilen bağışların nasıl ve hangi alanlarda kullanılacağı hakkında kamuoyuna bilgi verilecek midir?

Deprem bölgesinde sürecinin özellikle nakdi yardımlar konusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik boyutunda gereken denetim, kontrol ve teftiş yapılmakta mıdır?”

85 MİLYAR 697 MİLYON LİRA TOPLANDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra depremden etkilenen vatandaşların iaşe ve ibate ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 15 Şubat tarihinde TV Kanalları Ortak Yayını aracılığı ile 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası' başlatıldığını hatırlatarak, kampanya kapsamında 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağış toplandığını açıkladı.

"TOPLANAN PARALAR AFAD’IN HESAPLARINDA"

Bakan Yerlikaya, olup bağış yatırma işlemleri devam ettiğini ifade ederek, kampanya kapsamında bağışçılar tarafından yatırılan tutarların, kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini açıkladı.

"BAĞIŞ SÖZÜ VERİP PARAYI YATIRMAYANLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Bakan Yerlikaya, taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapıldığını da ifade ederek bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ettiğini vurguladı.

"56 MİLYAR LİRA HARCANDI"

Toplanan bağışlardan bugüne kadar 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 liranın, deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardım, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, wc, gıda ve hijyen kolisi alımı için kullanıldığını belirten Bakan Yerlikaya, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

"SAYIŞTAY DENETİMİNDE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar ve harcama işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi olduğundan ilgili mevzuat uyarınca belirli aralıklarla gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını da açıkladı.

30 MİLYAR LİRALIK FARK NEREDE?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bağışlandığı iddia edilen 115 milyar lira ile toplanan 85 milyar lira arasında 30 milyar liradan fazla fark olduğuna dikkat çekti.

Kampanyanın yapıldığı tarihten bu yana 10 aydan fazla zaman geçtiğine de işaret eden CHP Milletvekili Gürer, taahhüt ettiği halde halen para yatırmayan kişi ve kurumların bundan sonraki süreçte yatırma olasılığının zayıf olduğuna vurgu yaptı.

4 BANKA 70 MİLYAR BAĞIŞLAMIŞTI

Kampanya kapsamında Merkez Bankası’nın 30 milyar lira, Ziraat Bankası’nın 20 milyar lira, Vakfıbank’ın 12 milyar lira, Halkbank’ın 7 milyar lira bağış sözü verdiğini anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Zaten adı geçen 4 kamu bankasının verdiği bağış sözü yaklaşık 70 milyar lirayı buluyor. Ayrıca Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türkcell 3,5 miyar lira, Borsa İstanbul da 2 milyar lira bağış sözü vermişti. Bu 3 kurumun bağış miktarı da 8 milyar lirayı buluyor. Kamu bankalarının verdiği bağış miktarının üstüne bu üç kurumun verdiği 8 milyar lirayı eklediğimiz de zaten toplanan 85 milyara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Toplanan miktarın 85 milyar lira olduğu düşünüldüğünde demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş” ifadelerini kullandı.