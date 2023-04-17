Depremzede ailenin aracı, bakım için bırakılan servisten çalındı

Malatya'da bir araç servisinde bakım için teslim edilen aracın çalınması olayı gerçekleşti.

Depremzede ailenin aracı, bakım için bırakılan servisten çalındı

Yüzleri maskeli iki şahıs, aracı çalarak bölgeden uzaklaştı.

Olayın fark edilmesi üzerine jandarmaya haber verildi ve güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.

Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Nisan günü 2'nci Organize sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir araç servisinde meydana geldi. H.K. oto servisine bakım için aracını teslim etti.

Bir süre sonra yüzleri maskeli iki kişi geldikleri serviste H.K.'ya ait aracı çalarak bölgeden uzaklaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine, jandarmaya haber verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kamera görüntülerinden tespit ettikleri 2 şüpheliyi çaldıkları otomobille birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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