Depremzede çocuklar Beşiktaş maçını TSYD'nin davetlisi olarak basın tribününden izleyecek

Oğuz Tongsir'in Başkanlığını yaptığı Türkiye Spor Yazarları Derneği bu akşamki Ümraniyespor Beşiktaş maçında tarihe geçecek bir organizasyona imza atacak.

Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdunda kalan depremzede çocuklar TSYD'nin davetlisi olarak Ümraniye-Beşiktaş maçını basın tribününden izleyecek.

Depremzede çocuklar TSYD tarafından ayarlanan minübüsle yurtlarından alınacaklar maç bitiminde yine kaldıkları KYK yurtlarına bırakılacaklar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelere çocukların bir kısmı Sancaktepe'deki Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda kalıyor.

Yurda ailesiyle birlikte yerleşen çocuklara eğitim imkanı da sağlanıyor. Bu kapsamda yurda yakın okullara kaydı yapılan 305 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. Öğrenciler servislerle okullarına taşınıyor.

BİR ANLAMLI HAREKET DAHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez engelli sporculara yönelik ‘’Engelsiz Ödül Töreni’’ düzenlenecek. İstanbul’da 4 Mayıs’ta düzenlenecek törende, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez engelli sporculara yönelik ödül töreni düzenlenecek.

Petrol Ofisi’nin ana sponsorluğunda başta Paralimpik Oyunlar olmak üzere tüm engelleri aşarak uluslararası arenada Türkiye’ye büyük zaferler yaşatan milli sporcularımız, 4 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “TSYD- Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni’nde onurlandırılacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılı, TSYD’nin ise 60. yılının kutlandığı bu anlamı yılda düzenlenecek gecede, 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Spor camiasının bir araya geleceği bu anlamlı gece, S Sport Kanalı’ndan canlı yayınlanacak.