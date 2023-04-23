Depremden 5 milyon çocuk etkilendi. Hala bulunamayan çocuklar var

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik rapor hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı “Deprem Çocukları” adlı raporda, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin çocukların yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve davranışsal durumlarını da oldukça olumsuz etkilediği kaydedildi.

Raporda 5 milyona yakın çocuğun depremden etkilendiği belirtilirken, 200 çocuğun uzuv kaybı yaşadığı bildirildi. Raporda, ampute kalan çocukların protez maliyetinin yalnızca yüzde 10’unun devlet tarafından karşılandığı aktarıldı.

"4 MİLYON ÇOCUK RUHSAL OLARAK DERİN YARALANDI"

Milliyet Gazetesi’nden Meltem Güneş’in haberine göre, Türkiye Kent Konseyleri Birliği ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, depremler nedeniyle 4 milyon 815 bin 662 çocuğun ruhsal olarak derin yaralar aldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelere göre deprem bölgesinde uzvunu kaybederek ampute kalan çocuk sayısının 200’ü bulduğunu bildiren Yılmaz, bu çocukların protez kol ve bacak ile yeniden hayata adaptasyonunun sağlanmasının önemine dikkat çekerek, protez ücretlerinin de devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Devletin kol ve bacak protezlerinin maliyetinin yalnızca yüzde 10’unu karşıladığına dikkat çeken Yılmaz, şunları dedi:

“Basit bir protezin bile maliyetinin 50-60 bin TL olduğu düşünüldüğünde depremden zarar gören ailelerin maddi zorluklar içerisinde bir de bu tarz maliyetleri karşılamasını beklemek acıyı derinleştirir.”

Biyonik protezlerin maliyetinin 300-500 bin TL’yi bulduğunu bildiren Yılmaz, 81 ilin Kent Konseyleri olarak çocukların protez masraflarının karşılanması için yardım kampanyaları organize edeceklerini söyledi. Yılmaz, deprem bölgesinde 3.7 milyon eğitim alan öğrenci bulunduğunu, nakil yaptıran öğrenci sayısının ise 202 bin 817 olduğunu kaydetti. Deprem bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim binası sayısını da 20 bin 340 olarak aktaran Yılmaz, hizmete açılması için gereken tutarın ise 39.69 milyar TL’yi bulacağını belirterek, şunları söyledi:

“Kent Konseyleri olarak eğitimin önemini her platformda dile getiriyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitim hayatlarından geri kalmaması için başta eğitim araç-gereçleri olmak üzere bölgeye çok sayıda kırtasiye yardımı yaptığımız gibi bu yardımları sürdürmeye devam edeceğiz.”

ONLARCA KİŞİDEN HALA HABER YOK

1933’te Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan, 23 Nisan’da çocuklara makam devretme geleneğini hatırlatan Halil İbrahim Yılmaz, “Çocuklarımızın depremin yarım bıraktığı hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bu yıl makamlarımızı değil, imkanlarımızı depremden etkilenen çocuklarımıza verelim. Ankara Kent Konseyi olarak makamlarımızı 10 dakika çocuklara bırakmak yerine kaynaklarımızı, imkanlarımızı depremden etkilenen çocuklara aktarma kararı aldık” dedi.

Öte yandan Depremlerden bu yana 2.5 ay geçmesine rağmen hâlâ onlarca kişi yakınlarından haber alamıyor. Kayıp olan bu kişiler arasında çok sayıda çocuk da var. Hatay, depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerin başında geliyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte aileler hâlâ kayıp yakınlarını arıyor. Depreme, Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’ndeki Nilüfer Apartmanı’ndaki evlerinde yakalanan Gültekin ailesi, 4 yaşındaki Muhammed Emir Gültekin’i arıyor.

Depremden 9 gün sonra babası Oğuz Gültekin’in, 11 gün sonra ise annesi Safiye ve ağabeyi Ege Gültekin’in cenazeleri enkazdan çıkarıldı ancak Emir Gültekin’den henüz haber yok. Teyze Nisa Kısa “Dört kişilik bir aileydi. Cenazelerimizden 3’ünü enkazdan çıkardık ancak Emir’e dair bir şey bulamadık. Ne enkazda ne de molozlar kaldırıldığında yeğenime dair bir şey bulabildik. Sorgulattığımız hastanelerde de yoktu. Bir ay önce DNA örneği de verildi. Çaresizce bir haber bekliyoruz” dedi.

"OĞLUM DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ KAYIP"

Uğur Aslan da 6 kişilik ailesiyle depreme Adıyaman merkezde yakalandı. Aslan, depremde büyük oğlunu ve eşini kaybetti. Diğer 3 oğlu ise enkazdan sağ çıkarıldı ancak küçük oğlu enkazdan çıkarıldıktan sonra kayıplara karıştı. Baba Uğur Aslan günlerdir oğlunu bulmak için çaba gösterenler arasında yer alıyor. “En küçük oğlum Furkan Alp (3.5) depremin ilk gününden beri kayıp” diyen baba Uğur Aslan, şunları dedi:

“Depremden sonra hemen çıkartıldı ve Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yaşanan ikinci depremde orası da tahliye edilince nereye götürüldü, bilmiyoruz. DNA örneği vermiştik ancak verdiğimiz DNA örneğinin kaybolduğunu söylediler, yeniden DNA örneği verdik. Oğlumun bulunması için gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Savcılıklarda hayatını kaybeden refakatsiz çocukların fotoğraflarına baktım, o fotoğrafların arasında yoktu. Hastanede görenler de sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Yer yarıldı içine mi girdi? Bulamıyoruz. Üç aya gireceğiz, oğlumla ilgili bir gelişme yok. Bugün bayram mı değil mi belli değil.”

"KARDEŞİM ÖLDÜYSE ÖLÜSÜNÜ İSTİYORUZ"

Antakya Akevler Mahallesi’nde yaşayan 2.5 yaşındaki Ada Mursaloğlu ile annesi Merve Mursaloğlu ve babası Haydar Mursaloğlu’dan da haber yok. Depremden sonra enkaz İngiliz ve bir Alman ekip köpekleriyle aradı ama bir şey bulunamadı. Molozlar kaldırılana kadar Mursaoğlu ailesi enkazın başında bekledi, hastanelere baktı, DNA örneği verdi ancak ne Ada’ya ne de ailesine ulaşılabildi.

Depreme Kahramanmaraş’ta ailesiyle yakalanan 14 yaşındaki Suriyeli Messe Hamvi’den de bir haber yok. Hamvi’nin ablası Semme Hamvi, “Depremin üzerinden çok zaman geçti ama kardeşimle ilgili gelişme yok. Sağ mı, ölü mü, bilmiyoruz. Öldüyse de ölüsünü istiyoruz. Hiçbir şey yapmadan beklemek çok zor” diye konuştu.