25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe depremzede çocukları ağırlayacak. Maç önü seremonisinde sahada olacaklar

Fenerbahçe depremzede çocukları ağırlayacak. Maç önü seremonisinde sahada olacaklar

Fenerbahçe, depremzede çocukların ligde erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe- Konyaspor maçı öncesi yapılan seromonide oyuncular ile sahaya çıkacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:34
Takip Et

Depremzede çocuklar Fenerbahçe maçında olacak

Fenerbahçe depremzede çocukları ağırlayacak. Maç önü seremonisinde sahada olacaklar
+
Aa
-

Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde sağ kurtulan depremzede çocukları Ülker Stadında ağırlıyor. Konyaspor ile oynanacak maç öncesi yapılacak seromonide oyuncular ile sahada bulunacak olan depremzede çocuklar, sonrasında statta maçı izleyecekler. 

Fenerbahçe kulübü, bu açıklama ile duyurdu; "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklarımızı bu akşam Arabam.com Konyaspor ile oynayacağımız maç önü seremonisinde ağırlayarak onlara Fenerbahçemizin çok kıymetli birer parçası olduklarını hissettireceğiz.
 
’Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen…’ diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla el ele maç önü seremonisine çıktığı projemizde bu akşam çok anlamlı bir organizasyon gerçekleşecek.
 
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremden sağ kurtulan depremzede çocuklarımız; Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında futbolcularımızla seremoniye çıkarak Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve futbolcularımızla buluşacak, stadımızı dolduran binlerce ve ekranları başında maçı takip edecek milyonlarca taraftarlarımızla bir araya gelecekler.
 
Aynı zamanda bu sezon hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştiren Fenerbahçemiz, bu maçımızda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde bölgeye yardıma giden Trabzon’un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif’imizi de tablet ile seremoniye çıkaracak.
 
Çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz.
 
Yaralarımızı birlikte saracağız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
5
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
6
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.