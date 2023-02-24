Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'ya büyük şok. UEFA'dan haber bekliyor

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sevilla oldu. Bu eşleşme sonrası akıllara dün yaşanan olay geldi.

Sevilla'nın 3-0 kazandığı PSV Eindhoven maçının kalesini koruyan Sırp kaleci Marko Dmitrovic'e saldırı yapıldı.

PSV taraftarı maçın son düdüğünden sonra sahaya girerek Dmitrovic'e saldırdı.

Taraftarın yumruk atmaya çalıştığı 34 yaşında 1.94'lük kaleci Dmitrovic, saldırganı yere düşürerek etkisiz hale getirdi.

Sırp kaleci taraftara çok sinirlendi ve PSV'li oyuncular ile kendi takım arkadaşları, elinden zor aldı.

Maçtan sonra konuşan Dmitrovic ise "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum.'' dedi.

Bu olay sonrası Sırp kaleci Dmitrovic'e UEFA'dan ceza gelebilir.

Dmitrovic ceza gelmesi durumunda son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanacak maçı kaçırabilir.

Bakalım Sırp kaleciye ceza gelecek mi göreceğiz...