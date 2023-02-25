15 yıl önce bikini giyerim demişti. Ahmet Çakar'dan F.Bahçe-Sevilla eşleşmesi sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.
Bu kura sonrası akıllara Ahmet Çakar'ın 2008 yılında söylediği söz geldi.
''BİKİNİ GİYERİM'' DEMİŞTİ
2008 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı Kadıköy'de 3-2 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın ardından Ahmet Çakar, "Fenerbahçe, Sevilla'dan turla dönsün ilk programa bikiniyle çıkarım." şeklinde konuşmuştu.
Sarı-lacivertliler, Sevilla'yı İspanya'da penaltılarda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti. Ahmet Çakar, bikiniyle programa çıkmamış ve Fenerbahçe taraftarları arasında dalga konusu olmuştu.
YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI
Bu olayın ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Çakar, paylaşımında "Vay vay vay. Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti. Tam 15 yıl önceki gibi... Ahaaaaaa" ifadelerini kullandı.