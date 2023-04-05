Enkazdan çıkarılan genç, tedavi sonrası ilk adımlarını attı

Kahramanmaraş’ta merkezli deprem felaketinin yıkıma uğrattığı Osmaniye'de, enkazdan kurtarılan 14 yaşındaki Mustafa Elmas hayata tutundu.

Enkaz altında omuriliğinde zedelenme meydana gelen Osmaniyeli Mustafa, tedavisine başlanan Osmaniye'deki hastanede fizik tedavi ünitesi bulunmadığı için İzmir'e nakledildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde fizik tedavi gören Mustafa, 3 gün içerisinde adım atabilir duruma geldi. Depremde ailesini kaybeden Mustafa artık İzmir'de amcası ile yaşayacak.

Depremzede gencin nakline ve tedavisine destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, fizik tedavi sonrası ilk adımlarında genci ziyaret etti.

“BURADA YEPYENİ BİR HAYAT ONU BEKLİYOR”

Mustafa Elmas’ı hastanenin fizik tedavi ünitesinde ziyaret eden Neptün Soyer, “Mustafa büyük sıkıntılarla İzmir’e geldi ama burada yepyeni bir hayat onu bekliyor. İzmir ona umut olacak. İzmir ona yeni şanslar getirecek. İzmir’in depremde gösterdiği yardım ve dayanışma örneği, Türkiye’nin ilham alması gereken bir durum ancak bu, bir-iki günlük, birkaç haftalık bir mesele değil. Mustafa’nın yeni hayatında elinden tutmamız gerek” dedi.

“UZUN BİR YOLUMUZ VAR”

Mustafa Elmas’ın genel durumu hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Belkıs Çolak, “Mustafa ile tanışmamız çok yeni. 3 gün önce tanıştık. Mustafa’nın cerrahi operasyonu Osmaniye Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Omurga yaralanması vardı. Hastanemize geldiğinde ise yürüyemez durumdaydı. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. 3 gün gibi kısa bir sürede ise iyi bir yol kat ettik. Egzersiz ve güçlendirme çalışmalarıyla destek oluyoruz. Uzun bir yolumuz var. Birlikte sabırla Mustafa’yı sağlıkla yürüyebilir hale getireceğiz” diye konuştu.

“TEMENNİM, MUSTAFA’YA İYİ BİR GELECEK HAZIRLAYABİLMEK”

Osmaniye’de tüm ailesini kaybeden amca Bekir Elmas ise “37 yıldır İzmir’de yaşıyorum. Mustafa’nın Osmaniye’de hastanede süren tedavilerinde bazı eksiklikler vardı. İzmir’e sevkini alabilmek için çok çaba sarf ettik. Osmaniye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olduğunu öğrendik ve Tunç Başkan’ımıza ulaştık. Her sorunumuzu çözdüler ve bizi İzmir’e getirdiler. Hastanede yatılı kalıyoruz, buradan çok memnunuz. Adım atar hale geldi bu hastanede. Amcası olarak bundan sonra onun yanında olacağım. Mustafa da artık İzmir’de benimle birlikte yaşayacak. Tek temennim, Mustafa’nın sağlığına tekrar kavuşması ve ona iyi bir gelecek hazırlayabilmek” dedi.