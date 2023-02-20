Enkazlar dururken yeni konutların yapılacağı 5 yer ortaya çıktı. Yer analizi yapılmadan seçim geliyor diye alelacele belirlendi

Kahramanmaraş depremi sonrası 10 ilde binlerce can kaybı yaşanırken binlerce binada yerle bir oldu.

AKP iktidarı bölgeye yeni konutlar yapılacağını açıklarken uzmanlar bunun sakıncaları olduğunu söylemişti.

YENİ KONUTLARIN NEREYE YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Tartışmalar sürerken AKP’li vekilin konutların yapılacağı yerleri açıkladığı videosu ortaya çıktı.

Evrensel’in haberine göre; Videoda yeni konutların yapılacağı 5 ayrı adresi açıklayan AKP Maraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Maraş Kalesi’nin altında bulunan Derepazarı ve Şelalepark’ı yeniden dereye açacaklarını belirterek “Çünkü bundan sonraki felaketin sel olmasına dair endişemiz var” açıklamalarına yer veriyor.

FAY HATTININ OLMADIĞI YERE YAPILACAK

Videoda bir masa etrafında oturan iki kişiyle konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir “Baktık fay hatları geçmiyor” diyerek kentin yeni yerleşim adreslerini, “Bir tanesini Önsen’e yapacağız. Baktık fay hatlarının olmadığı yere; biri Kılılı, biri Çakallı Hasanağa. Bir tanesini de Orhangazi Kürtül. Bir tanesini de Gafarlı’ya yapacağız. Üniversitenin orada 400 dönüm yeri var.” ifadeleri ile açıklıyor.

Görüntülerde Maraş Kalesi’nin altında bir dere bulunduğunu ve orayı yeniden dereye açacaklarını da ifade eden AKP’li Özdemir, “Kaleden burada dere var ya Derepazarı’ya gelen. Derepazarı’daki dereyi geri açacağız. Derepazarı’yı tamamen kaldıracağız. Şelaleparkı’yı dereye geri açacağız. Çünkü bundan sonraki felaketin sel felaketi olmasına dair endişemiz var” açıklamalarına yer verdi.

“BİZE BİR BAŞVURU OLMADI, İTİRAZIMIZI YAPTIK VE MÜDAHİL OLDUK”

Kendilerine herhangi bir başvuru yapılmadığını, görüntüyü izledikten sonra hızla itirazlarını yaptıklarını ifade eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yunus Emre Kaçamaz, “Bahse konu olan yerler için başvurumuzu yaptık. Jeoloji ve Jeofizik Mühendisi arkadaşlarım ilgili yerlere ait çalışmalarını yapıyorlar. Yerlerin uygun olup olmadığı ile ilgili çalışma yürütülüyor. Şu an olaya müdahil durumdayız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Yunus Emre Kaçamaz, “Bize acil konutların yapılması gereken yerleri gösterdiler. Biz de baktık. Örneğin Önsen bölgesinden bahsediliyor burası doğru karar verilmiş bir bölge. Örneğin Tomsuklu diye bir bölge var. Oraya dair tereddütlerimiz var. Arkadaşlarımız incelemelerini bu bölgelerde sürdürüyorlar. Bu akşam o bölgeye dair oluşturulan raporları değerlendireceğiz ve bizimde kararlarımız netleşecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.