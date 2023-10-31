Depremzede olduğunu söyleyerek 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti

Olayı öğrenen kız çocuğunun babası, sapık şahsı yakalayıp olayı itiraf ettirdikten sonra darp etti. Baba gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Ekim tarihinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden Fesih A., okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun önünü kesip çay içmek için 10 bin lira teklif eden Fesih A., çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunun sonraki gün evine kadar takip etmişti.

Yaşanan olayın ardından kızın babası T.I, ise arkadaşlarıyla beraber Fesih A.’yı bularak boş bir araziye götürüp, ondan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi. Babanın sorularına cevap veren şüpheli, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darp edildiği anları cep telefonu kamerasına çekerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, taciz şüphelisi Fesih A., ile kızın babasını yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

KAMERAYA İTİRAFTA BULUNAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Şüpheliyi yakalayarak darp eden kızın babası T.I, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, boş arazide yaptıklarını itiraf eden taciz şüphelisi Fesih A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.