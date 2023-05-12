Depremzede vatandaş: Bir oy için memlekete gideceğim, çünkü yönetimin değişmesini istiyorum

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı kentlerde yaşam hala normale dönmedi. Depremin vurduğu şehirlerde oy kullanma işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin endişeler gündemdeki yerini koruyor.

Memleketini terk edip Ankara’ya gelen depremzedeler o gün yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı. Ancak bir daha aynı şeyleri yaşanmamak için “değişmesi gerekiyor” diyen depremzedeler tekrar deprem bölgesine dönerek oy kullanacaklarını söylediler.

"KİMSE YANIMIZDA YOKTU. GİDİP OYUMUZU KULLANMAK İSTİYORUZ"

Malatya’daki depremde oğlunu kaybeden Rahime Yeşilçayır, “Devlet her zaman oy zamanı geliyor bizi görüyor ama depremde bizi görmedi. Depremde benim oğlumun cenazesi çamurlu suyla yıkandı. Hocaya dedim ki, ‘Benim oğlumu çamurlu suyla mı yıkadın.’ ‘Evet’ dedi. ‘Sen çok şanslısın. Çünkü bazı cenazeler yıkanmadı’ dedi. ‘Bazı cenazelerin parçası yoktu’ dedi. Şükür dedik. İnsan ölüsüne şükreder mi? Ama biz ettik. Sonrasında kimse yanımızda yoktu. Kendi çabamızla bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Oğlumun, kızımın evi yıkıldı. Ben buraya geldim. Biz dağıldık kimse yerinde değil ama bu şartlarda da yine gidip oyumuzu kullanmak istiyoruz” dedi.

“BİR OY İÇİN GİDECEĞİM ÇÜNKÜ YÖNETİMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUM”

Yeşilçayır, devletin yanlarında olmadığını belirterek, “Devlet yanımızda yoktu. Biliyorlardı burada olduğumuzu. Oy için arıyorlar soruyorlar ama gelip de başınız sağ olsun ya da geçmiş olsun demediler. Biz bu devlete karşı her şeyi yerine getirdik ama onlar da bazı şeyleri yerine getirmek zorundaydılar. Ama şu anda bu yönetimin değişmesi lazım. 21 yıldır çok şey yaşadık. 15 Mayıs hepimiz için inşallah güzel bir gün olur. Ben Malatya’ya bir oy için gideceğim, çünkü yönetimin değişmesini istiyorum. CHP bizi gönderiyor. Başvuru yaptık onlar cevap verdiler” diye konuştu.

Depremden sonra memleketine ilk defa gidecek olan Rahime Yeşilçayır, aynı travmayı tek başına kaldıramayacağını düşündüğü için 16 yaşındaki torununu da yanına refakatçi olarak yazdırdığını söylüyor. Yeşilçayır, “Bütün kadınlara bunu söylüyorum. Siz siz olun kendi haklarını korumak için bu yönetimin değişmesi lazım. Bir evladı bir anne yetiştiriyorsa bence bir yönetimi de kadınlar değiştirebilir” diyor.

“BURAYA GELDİM KAÇ AY OLDU HALA İŞ BULAMADIM”

Adana’daki depremden etkilenerek ailesiyle birlikte Ankara’ya gelen 19 yaşındaki lise mezunu Alican Balık da geleceğini düşündüğü için memleketine oy kullanmak için gideceğini söyledi. Alican Balık şunları söyledi:

“Bu seçimde ilk defa oy kullanacağım. Oyumu kullanmak için tekrar Adana’ya gideceğim. Bu benim daha ilk oyum. Ben bu iktidarın değişeceğinden eminin. Biz gençler olarak işsizliği düşünmeye başladık. Buraya geldim kaç ay oldu hala iş bulamadım. İş veriyorlar ama verdikleri iş de hamallıktan başka bir şey değil, verdikleri para da o işle eşdeğer değil.”

“MECBUR BU KADERİ BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Yurt dışındaki akrabalarının yaşam standartlarının iyi olduğuna dikkat çeken Balık, “Hepsinin durumu gayet iyi. Evleri, arabaları var. Neden biz de onlar gibi olmayalım. Biz neden öyle rahat bir yaşam yaşamayalım? Değiştireceğiz başka çaremiz yok. Mecbur bu kaderi biz değiştireceğiz” dedi.

Zeynep Balık ise Malatya’daki depremde ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yakınlarımdan ağabeyim, iki yeğenimi, yengemi, dayımın çocukları ailecek gitti. Çok can kaybettik. İyi kötü bir geçimimiz vardı. Üç gün boyunca Allah’ta şahittir gerçekten bir yardım göremedik. Gecenin yazında, itin dışarıda duracağı bir durum değil. O insanlar dışarıda hep titreye titreye kalıyordu. Evde şu anda 5 kişi kalıyoruz. Bu seçimlerde oy kullanmaya gideceğiz. Oylarımız Malatya’da, CHP de sağ olsun araba temin ettiler. Gerçekten bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Biz bayanların hakkı yok. Biz bayanlar hep ezildik hep eziliyoruz. Bir şeyler değişsin, gerçekten yeter.” (ANKA)