Depremzede vatandaştan Akşener’e ve İmamoğlu’na: Kaybettiğim canlarımın hesabını soracaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay ve İskenderun’da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener ve İmamoğlu, konteyner kentleri, sahra hastanesini, çadır kentleri ve İBB’nin İskenderun Limanı’nda demirli Orhangazi gemisine kadar birçok noktayı ziyaret etti.

“KARDEŞİMİN VE BEBEĞİNİN KATİLLERİNDEN HAKKIMIZI İSTİYORUM”

Depremzede bir vatandaş, kardeşinin üç aylık çocuğu ve karısı ile depremde hayatını kaybettiğini belirterek, “Bir Allah’ın kulu ‘al da su iç’ demedi. Ben suyunda değilim, bana canlarımı verselerdi yeterdi bana. Onu bile yapmadılar” diye sitem etti. Söz konusu depremzede kadının kardeşi, depremde hayatını kaybeden ailenin fotoğrafını elinde tutarak Akşener’e, “Ben kardeşimin katillerinden hakkımızı istiyorum. Bebeğimizin hakkını istiyorum. ‘Ölmek istemiyorum’ diye bağırdılar. Sesine ses olmadık. Adalet istiyorum ben. 30 yaşındaydı benim kardeşim” diye konuştu.

“SES VAR DEDİM. DİNLEMEDİLER”

Depremzedenin kardeşi ise, “Biz dört bacıyız, annem var; babam yok. Gittim, bana benzinin hesabını yaptılar benim canım giderken. Diyorum ki ‘ses var, dinleyin’, onu bile yapmadılar. Benim annem evde arabanın altına atıyor kendisini. Benim annem 68 yaşında el arabasıyla eşya satarak kardeşimi evlendirdi. Babamın aldığı üç kuruş para ile... Benim bir oğlum bir kızım var, üniversiteye hazırlanıyor çadırda. Oğlum ortaokula gidiyor. Hiçbir şey yok. Üçüncü günü muhtar geldi, muhtar diyor ki ‘su dağıttık’. Ben su istemiyorum, bana kardeşimi verselerdi başka bir şey istemiyorum. AFAD’ın yaptığı şey bu. Dördüncü güne kadar neredelerdi? Biz de insanız; biz bu devletin, bu bayrağın altında yaşıyoruz” dedi.

“BAŞA GELİRSENİZ HESAP SORACAKSINIZ”

Deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşın kardeşi, “Ben üç canımın hakkını helal etmiyorum. Eğer siz başa gelirseniz hesap soracaksınız. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Eğer adalet varsa kardeşim için işleyecek bu adalet” diye sitem etti. Diğer depremzede ise, “Bunu hak etmediler, bu bebek bunu hak etmedi. Ben ilk defa hala oldum, başka da hala olmayacağım. Benim de bir tane kardeşim vardı. Onu da benden aldılar. ‘Ölmek istemiyorum’ diye diye can verdi benim yeğenimle kardeşim. Bunu videoya çekti sahil güvenlik... Seslerini de duydular, katillik değil mi bu?” diye konuştu.

“ENKAZDAKİ CANLARIMIZIN ÜZERİNE KİREÇ ATTILAR”

Hayatını kaybeden ailenin bir başka yakını ise “Sesimize ses olun, biz başka bir şey istemiyoruz, enkazımıza kireç attılar. Canlarımızın üstüne kireç attılar. Bu bize saygısızlık, bu bize küfür” dedi.

AKŞENER, SARILARAK DESTEK OLDU

Akşener, söz konusu aileye sarılarak destek oldu ve “Takip edeceğim, kardeş acısını da tattım; evlat acısını da ablam tattı. Evlat acısı çok zor. Annenizin elinden tutun” dedi.