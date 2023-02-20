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Depremzedeler için ‘Sağlık Merkezleri’ oluşturuldu

Depremlerden etkilenerek Valilik koordinasyonunda Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurtların içerisinde açılan sağlık merkezleri sayesinde yerleştirildikleri yerlerde muayene olabiliyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:17
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Depremzedeler için ‘Sağlık Merkezleri’ oluşturuldu

Depremzedeler için ‘Sağlık Merkezleri’ oluşturuldu
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İHA’nın haberine göre; KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelere yönelik olarak başlatılan sağlık çalışmalarını yerinde inceleyen Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yurtlarda sunulan sağlık hizmetleri hakkında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Engin Dinç’ten detaylı bilgiler aldı.

Konya merkezde 15 ilçelerde ise 9 olmak üzere toplam 24 yurt içerisinde sağlık merkezi açtıklarını ifade eden Prof. Dr. Koç, doktor, hemşire ve ebeden oluşan nöbet ekibinin bu merkezlerde görev yaptıklarını belirtti. KYK yurtları içerisinde hizmet sunan sağlık merkezlerinde, yurtlara yerleştirilen yaklaşık 12 bin depremzedenin genel sağlık hizmeti alabildiğini, kronik rahatsızlığı olan hastaların ilaç bilgilerinin alınarak reçete edilebildiğini ve ilaç temininin sağlandığını aktaran Prof. Dr. Koç, doktorun gerek görmesi halinde afetzedeyi bir üst sağlık merkezine sevk edebildiğini de vurguladı. Prof. Dr. Koç, enjeksiyon, pansuman gibi küçük tıbbi müdahalelerin de bu merkezlerde yapılabildiğini söyledi. Sağlık merkezlerinde gebe, lohusa, bebek ve çocukların aşı takipleri ile ilgili olarak gerekli envanter çalışmalarının tamamlandığını da belirten Prof. Dr. Koç, aşılama çalışmalarının da bu merkezlerde yapılacağını ifade etti.

Açılan sağlık merkezlerine günde yaklaşık 800 depremzede vatandaşın müracaat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Koç, sağlık merkezlerindeki görevli veya gönüllü tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek, teşekkür etti.

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