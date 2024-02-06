Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nden geriye kalan boş alanda hüzün ve gözyaşı vardı.

Depremlerin yıl dönümünde yurttaşlar, geç saatlerde Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar edildi.

“SESLERİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR”

Ebrar Sitesi’nde oturan ablasını kaybeden Ayşe Kartal, “Tekrar aynı acıları yaşıyoruz. 1 sene olmamış gibi sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Sanki dün konuşmuşuz gibi. İhmalkarlık öldürdü deprem kadar. Benim ablam vardı. Depremden 2 ay sonra yeğenimin düğünü olacaktı, olamadı. Çeyizlerini aldık. 7 yaşındaki yeğenim yaşadı. Durulmuyor ki evde, buraya geldik. Herkesin acısı aynı.” ifadelerini kullandı.

Niyazi Gökdoğan ise, “Ebrar Sitesi'nde Reyhan Apartmanı'nda 2. katta arkadaşımın annesi yaşıyordu. Biz sonradan öğrendik enkazda olduklarını. 16. saatte sivil bir ekip annesi ve babasını kurtarmaya geliyor. 16. saatte arkadaşım kurtuluyor. Ne yazık ki annesi kurtulamadı. Annesi 4 gün kaldı. Sivil ekipten annesi ve babasını kurtarmaya gelen ekipler ailesini kurtaramadı, hayatlarını kaybettiler” şeklinde konuştu.