Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı

Kaynak: İHA
Depremzedeler yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda ölen yakınlarını andı: Herkesin acısı aynı
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde onlarca kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplanan yurttaşlar, vefat eden yakınları için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nden geriye kalan boş alanda hüzün ve gözyaşı vardı.

Depremlerin yıl dönümünde yurttaşlar, geç saatlerde Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar edildi.

“SESLERİ KULAKLARIMDAN GİTMİYOR”

Ebrar Sitesi’nde oturan ablasını kaybeden Ayşe Kartal, “Tekrar aynı acıları yaşıyoruz. 1 sene olmamış gibi sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Sanki dün konuşmuşuz gibi. İhmalkarlık öldürdü deprem kadar. Benim ablam vardı. Depremden 2 ay sonra yeğenimin düğünü olacaktı, olamadı. Çeyizlerini aldık. 7 yaşındaki yeğenim yaşadı. Durulmuyor ki evde, buraya geldik. Herkesin acısı aynı.” ifadelerini kullandı.

Niyazi Gökdoğan ise, “Ebrar Sitesi'nde Reyhan Apartmanı'nda 2. katta arkadaşımın annesi yaşıyordu. Biz sonradan öğrendik enkazda olduklarını. 16. saatte sivil bir ekip annesi ve babasını kurtarmaya geliyor. 16. saatte arkadaşım kurtuluyor. Ne yazık ki annesi kurtulamadı. Annesi 4 gün kaldı. Sivil ekipten annesi ve babasını kurtarmaya gelen ekipler ailesini kurtaramadı, hayatlarını kaybettiler” şeklinde konuştu.

aw135520-01.jpg

aw135520-02.jpg

aw135520-03.jpg

aw135520-04.jpg

aw135520-05.jpg

Son Haberler
Otomobil takla attı, sürücüsü bulunamadı Yaşam
Otomobil takla attı, sürücüsü bulunamadı
Cumhurbaşkanı ATATÜRK deprem bölgesinde 10 gün kaldı, bölgede 2 ayda neler yaşandı Yazarlar
Cumhurbaşkanı ATATÜRK deprem bölgesinde 10 gün kaldı, bölgede 2 ayda neler yaşandı
CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı Gündem
CHP'nin Bismil adayı Sönmez, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı
Hatay'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı Yaşam
Hatay'da polisleri taşıyan midibüs devrildi: 10 yaralı
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!" Video
Deprem bölgesindeki vatandaşın isyanı yeniden gündem oldu: "Ben İzmir'den nasıl daha önce geldim abi? Ölüme terk ettiler!"
Okan Tüysüz “Marmara için süre doldu” diyerek uyardı: İstanbul’da 70-80 bin yapı çökecek Gündem
Okan Tüysüz “Marmara için süre doldu” diyerek uyardı: İstanbul’da 70-80 bin yapı çökecek