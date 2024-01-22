Depremzedelerden AKP binası önünde protesto: Derdiniz rant mı?

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, “Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu’nu” destekleyen depremzedeler, eylem yaptı. Dün, AKP İl binası önünde toplanan vatandaşlar, yıkım yaşanmayan bölgelerin “uygun olmayan alan” olarak ilan edilmesine karşı çıktı. Basın açıklamasını, toplanan vatandaşlar adına platform üyesi, Gülnaz Şenlenmiş yaptı.

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın aktardığına göre, Şenlenmiş tarafından yapılan basın açıklamasında, depremden sonraki süreçte, liyakatsiz kişiler tarafından birçok eve orta veya ağır hasarlı olduğu yönünde rapor verildiği aktarıldı.

“Yaşananların şokuyla o zaman bunun ne anlama geldiğinin farkında değildik, çünkü acımızla başa çıkmaya çalışıyorduk” ifadelerini kaydeden Şenlenmiş, beş dakikalık incelemeler sonucunda evlerin orta veya ağır hasarlı olduğunun ilan edildiğini iletti. Tek bir yıkım ve can kaybı bulunmayan bölgelerin “uygun olmayan alan” ilan edildiğini söyleyen Şenlenmiş, “Bilim mi yalan söylüyor yoksa derdiniz rant mı?” dedi.

“BİLİMİN YOK DEDİĞİNE VAR DİYEMEZSİNİZ”

Her zaman bilimselliğe inandıklarını ifade eden Gülnaz Şenlenmiş, “ ‘Uygun olan alan’ kabul edilen yerdeki binalarımızın güçlendirilmesine neden izin verilmiyor? Bu bizim yasal hakkımız değil mi? Öte yandan fay hattı var gerekçesiyle ‘uygun olmayan alan’ ilan edilen yerde fay hattı olmadığı da ortaya çıktı.” açıklamasında bulundu.

Şenlenmiş, “Bilimin yok dediğine var diyemezsiniz” dedi ve tapulu olan evlerin vatandaşlara geri verilmesini talep ettiklerini kaydetti. Yapılan açıklamada adalet isteyen vatandaşlar, “Kahramanmaraş’ta ben değil biz olmayı başardık. Haksızlığa karşı birleştik. Gücümüzü birbirimizden alarak dik durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.