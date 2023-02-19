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Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor

Avrupa ülkelerinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yönelik yardımların toplanması ve deprem bölgelerine gönderilmesi işlemleri devam ediyor.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 01:29
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Depremzedelere Avrupa ülkelerinden gelen yardımlar devam ediyor

Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardımlar sürüyor
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İtalya'da Milano, Roma, Venedik ve Brindisi kentlerindeki merkezlerde toplanan yardım miktarı 100 tonu geçti. Yardımlar, Türk Hava Yolları (THY) uçakları, gemiler ve tırlar vasıtasıyla deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Türkiye'ye gönderildi.

Bu arada, Akdeniz ülkesi Malta'da da halihazırda yaklaşık 32 tonluk yardım malzemesinin yarın Mersin Limanı'na gidecek gemiyle yola çıkarılacağı ayrıca 60 tonluk yardım malzemesinin de bir sonraki seferde sevk edilmek üzere limanda beklediği öğrenildi.

Malta'da toplanan yardımların da bir kısmı THY'nin günlük seferleriyle Türkiye'ye gönderilmeye devam ediyor.

VATİKAN'A TEŞEKKÜR

Vatikan'ın da deprem bölgelerindeki vatandaşlara ulaştırılması için Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliğine 5 ton dayanıklı gıda ve hijyen malzemesi teslim ettiği öğrenildi. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Vatikan'a desteği dolayısıyla teşekkür edildi.

Diğer yandan, İsviçre'nin batısında yaşayan Türk toplumunun Türkiye'deki depremzedeler için topladığı 27,5 tonluk yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi. (AA)

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