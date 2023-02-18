Rapçi Sefo minik depremzedenin sevgisi karşısında ne yapacağını şaşırdı. Ünlü şarkıcının dili tutuldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi. Depremzede çocukları yalnız bırakmayan Sefo ve Aleyna Tilki de Hatay'a gitti.

OYUNLAR OYNADILAR

Çadır kente giden iki başarılı şarkıcı, depremzede çocuklarla oyun oynayıp birlikte şarkılar söyledi. Çocuklara moral veren iki sanatçının o anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DEPREMZEDE KIZIN SEFO SEVGİSİ

Çocuklar sohbet ederken yanındaki kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla duygulanan Sefo ise yaşadığı o anları şu sözlerle anlattı: "Bugün bir davet üzerine İskenderun'daydım. çadırkentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda bana öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. çok güzelsiniz çocuklar."