Işın Karaca velileri uyardı. ''Bu sorular pek çok travmayı tetikler''

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle acı haberler gelmeye devam ederken, on binlerce vatandaşımız da evsiz kaldı. Türk halkı yaraları sarmak için tek yürek oldu. Depremin yıkıma neden olduğu 10 ilde yaşayan binlerce vatandaşımız, diğer kentlere göç etmek zorunda zorunda kaldı.

Afet bölgesinden şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illere nakillerini aldırdı. Deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığı 10 il dışında 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim öncesi Işın Karaca tüm velilere önemli bir uyarıda bulundu.

"SINIFLARDA PEK ÇOK MİSAFİR ÖĞRENCİ OLACAK"

Işın Karaca, 20 Şubat Pazartesi günü açılacak okullar öncesi "Eğitim evde başlar. Biz anne/babalara çok iş düşüyor" mesajı ile önemli bir konuya dikkat çekti.

"Pazartesi günü okullar açılacak. Sınıflarda pek çok misafir öğrenci olacak. Çocuklarınızı onları incelenecek müze eseri olmadığını, gözlerini dikip bakmanın ayıp olduğunu, belki birçoğunun anne-baba-kardeş-arkadaş kaybı yaşadığını, 'Deprem nasıl oldu, ne yaptın, ailene ne oldu?' gibi soruların pek çok travmayı tetikleyebileceğini anlatıp, eğiterek gönderin okula lütfen."